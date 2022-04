Début des travaux des nouveaux bâtiments commerciaux au District 55

Le Groupe Robin vient d'annoncer le début des travaux pour la construction de nouveaux immeubles à vocation commerciale au District 55 sur le terrain situé face au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Le District 55 est perçu comme une destination de choix. Plusieurs projets contribuent à cet essor : le Colisée Vidéotron, avec l’équipe de hockey des Lions qui y a élu domicile, et le tout nouveau centre d’entraînement Adrénaline Urbaine.

Cette offre de divertissement contribue au dynamisme au District 55 où l’on note aussi des commerces et entreprises de services. L’offre hôtelière et le projet d’agrandissement de l’hôtel Holiday Inn Express & Suites contribuent aussi à la présence de visiteurs pour de courts et de longs séjours.

« En plus d’appuyer notre développement sur une vision à long terme, nous contribuons de façon positive à l’essor économique de la région : nous cherchons à offrir une expérience trifluvienne unique à nos clients », commente Nellie Robin, dans un communiqué.

L’offre commerciale au District 55 augmente avec la construction de deux bâtiments à vocation commerciale avec restaurants et services professionnels. Situées en face du Colisée Vidéotron, ces nouvelles constructions s’inscrivent dans le plan de développement de la zone commerciale du District 55. Ces bâtiments proposeront aux commerces et services qui s’y établiront une visibilité et une facilité d’accès grâce à la proximité des grands axes routiers et au transport en commun.

« Le District 55, c’est un espace de vie dynamique à la fois résidentiel, commercial, culturel, corporatif et urbain. Regroupant plusieurs milliers de consommateurs, le quartier résidentiel représente une masse critique intéressante pour les commerces. Une infinité de possibilités s’offrent aux entrepreneurs qui souhaitent développer de nouveaux concepts : restaurants, bars et bistros, boutiques variées, espaces pour professionnels, centre de soins, vente de produits, services, soins de santé, équipements et plus encore », ajoute -t-on.

Les nouveaux bâtiments seront disponibles à l’automne 2022. La zone commerciale du District 55 offre plusieurs avantages comme la proximité du secteur résidentiel, des locaux neufs et aménagés en fonction des besoins qui pourront accueillir tous genres de projets et un achalandage important grâce à son emplacement stratégique.

Le Groupe Robin travaille sur les plans de construction du deuxième hôtel de 110 chambres destiné à la clientèle de long séjour. La bannière sélectionnée pour cet hôtel opéré par le Groupe Robin sera dévoilée sous peu.

« Malgré le ralentissement dans le secteur hôtelier depuis le début de la pandémie, le marché trifluvien demeure en pleine ébullition ! Avec l’ouverture du Colisée et la demande croissante de la clientèle de long séjour, les facteurs sont réunis pour bonifier l’offre hôtelière du District », souligne Nellie Robin.