Une nouvelle image pour le groupe de presse Néomédia

L’entreprise de Sainte-Thècle, Grano-Vrac et Délices, et sa propriétaire Stéphanie Marineau, a obtenu une bourse d’honneur de 25 000 $ lors d’une cérémonie où le gouvernement du Québec a remis 67 bourses d’honneur à autant d’entrepreneurs âgés de 18 et 35 ans de toutes les régions de la province. Ces bourses ont comme objectif de favoriser le développement des entreprises, précise le communiqué gouvernemental. Les gagnants auront un accompagnement gratuit d’une année de la part du Réseau Mentorat.