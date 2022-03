La Jeune Chambre de la Mauricie dévoile les finalistes du Gala Edis

La Jeune Chambre de la Mauricie a dévoilé les finalistes de la 10e présentation du Gala Edis. Qui se tiendra le vendredi 6 mai, au Complexe Laviolette, sous la thématique « S’envoler » , indique le communiqué de l’organisme.

Le Gala Edis reconnaît annuellement les jeunes entrepreneurs et professionnels ainsi que les entreprises de la région qui se sont distingués par leurs pratiques d’affaires et leurs engagements.

« Année après année, nous sommes toujours aussi fiers de pouvoir mettre en lumière les succès de nos membres. Mais cette année particulièrement, ils ont tous déployés des efforts incroyables pour passer au travers de la pandémie; ils se sont adaptés au contexte changeant, ils ont su faire preuve d’innovation et ils ont pu prendre leur envol. Ça sera définitivement un beau moment de reconnaissance que nous pourrons vivre tous ensemble le 6 mai », affirme la présidente du conseil d’administration, Joany Dufresne.

Desjardins, en association avec Cinetic et NousTV, se dit fier de présenter cette fianle prometteuse. « Au quotidien, nous souhaitons être les facilitateurs de l’atteinte de vos objectifs. Il est donc normal d’être à vos côtés depuis nombre d’années afin de vous féliciter quand vous y arrivez. Félicitations à toutes les entreprises nommées et au plaisir de vous féliciter le soir du Gala », a commenté Julie Parent, chef d’équipe, développement des affaires au Centre Desjardins Entreprises Mauricie.

Le jury était présidé par Karine Provencher, associée chez MNP, et formé de Élaine Giroux (Coefficient RH), Marianne Méthot (Ville de Trois-Rivières), Fanny Brouillette (Desjardins), Philippe Vallières (Germain & Frère), Mathieu Cossette (Innovation et Développement économique Trois-Rivières), Marilyne Badeau (Services Québec) et Étienne Desfossés (Carrefour Québec International).

Les finalistes

Entreprise de l’année : Marée – Chandelles; Microbrasserie Le Temps d’une Pinte; Solucan

Nouvelle entreprise : Escapade Mauricie; InertiaFibre Inc.; Les psy trucs Inc.

Micro-entreprise : Événements LD; Les chandelles laquote; Librairie ABC

Pratique d’affaires innovantes : Adrénaline Urbaine; Le Cornet du Coin (Complexe Laviolette); Solucan

Meilleures pratiques RH : Cinetic; Diffusion Solutions Intégrées; Mallette SENCRL – Bureau de Trois-Rivières

Initiatives en développement durable : Cinetic; Corporation des évènements de Trois-Rivières; Microbrasserie Le Temps d’une Pinte

Personnalité d’affaires féminine : Joanie Turcotte (Doucet + Turcotte Architectes); Kali Emilia Levassor (Weekend Warrior Apparel); Sarah-Maude Joubert (Les psy trucs Inc.)

Personnalité d’affaires masculine : Francis-Olivier Jutras (Adrénaline Urbaine); Roxan Turcotte (Construction R. Turcotte); Sébastien Bourassa (Microbrasserie Le Temps d’une Pinte)

Implication dans le milieu : Joanie Turcotte (Doucet + Turcotte Architectes); Ariane Villemure (MNP); Marie-Claude Poulin (Bell Média)

Implication étudiante : Andrée-Anne Jacob; Jean-Russ Dufour; Mélissa Clermont

Après deux éditions virtuelles, le Gala Edis sera de retour avec une formule devant public. Pour célébrer comme il se doit ce moment de retrouvailles, le comité organisateur précise qu’il réserve plusieurs surprises et cadeaux aux participants.