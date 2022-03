Trévi Trois-Rivières inaugure ses nouveaux locaux

Après deux ans d’efforts, l’équipe de Trévi Trois-Rivières inaugure son nouveau magasin situé sur le boulevard Jean-XXIII. Spacieux, moderne et très fonctionnel, l’établissement se démarque par l’ensemble des innovations.

Le nouvel établissement compte 33 000 pi2, dont 20 000 pi2 sont destinés à la salle d’exposition.

« On parle d’un investissement de plus de 6 millions de dollars pour la construction. Ça nous a permis d’augmenter significativement le nombre de produits en démonstration pour nos clients et de créer une vingtaine d’emplois supplémentaires », indique M. Éric Désilets, Président de Trévi Trois-Rivières.

À quelques semaines du départ de la saison, plusieurs postes demeurent à pourvoir. Il invite toutes les personnes intéressées à postuler pour se joindre à la famille Trévi. Avec ce nouveau magasin, des investissements massifs de l’ordre de 12 millions de dollars furent nécessaires pour accroître les inventaires disponibles et ainsi répondre à la demande grandissante.

C’est donc plus de 200 piscines creusées, 600 piscines hors terre, 250 spas et des centaines de gazebos et meubles de jardin qui seront livrés et installés dans les prochains mois.

« Afin de mieux servir nos clients, rien n’a été laissé au hasard. Pour les analyses d’eau, nous aurons la possibilité d’effectuer simultanément trois tests en magasin en plus d’offrir à nos clients pressés un tout nouveau service à l’auto ! Les gens n’ont plus à attendre pour faire tester leur eau », ajoute M. Désilets.

Dans l’objectif de contribuer au développement économique régional, Trévi Trois-Rivières a également fait l’acquisition des terrains à l’arrière et sur le côté de l’établissement afin de mettre en branle d’autres projets. Des locaux commerciaux sont d’ailleurs actuellement à louer pour les personnes intéressées.