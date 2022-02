Une démarche en développement durable pour quatre entreprises trifluviennes

Quatre entreprises trifluviennes ont été accompagnées par la Fondation Trois-Rivières durable (Fondation 3Rdurable) dans leur démarche de développement durable tout au long de l’année 2021.

L’accompagnement a été financé par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et grâce à l’étroite collaboration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R)

Bilan de la cohorte 2021

Cette première cohorte était composé de la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, Daoust Nettoyeurs Écoperformants, Plan B et Santé en vrac qui ont été amenés à développer plusieurs outils permettant d’adopter de saines pratiques de gestion pour améliorer la performance de leur organisation.

L’accompagnement a permis aux entreprises de réfléchir sur leurs valeurs entrepreneuriales, de réaliser un bilan-diagnostic ainsi que d’élaborer une politique de développement durable et un plan d’action associé.

En 2022

Le programme, mis en place en 2021, permettait de soutenir 15 entreprises trifluviennes dans leur démarche de développement durable sur une durée de trois ans. L’accompagnement offert aux cinq entreprises composant la prochaine cohorte débutera dès le mois de mars prochain.

« Depuis le début de l’année, nous avons reçu plus de vingt demandes d’entreprises et d’organismes à but non lucratif pour bénéficier du Programme d’accompagnement en développement durable. Le Programme répond à un besoin criant du milieu et notre équipe devra mettre les bouchées doubles dans les prochaines années », précise Cindy Provencher, directrice de la Fondation Trois-Rivières durable.

En 2022, c’est MVC Océan inc., Groupe Solucan, Groupe Somavrac, Événements LD et Gestion immobilière Groupe Robin inc. qui travailleront de pair avec la Fondation 3Rdurable pour améliorer et structurer leur démarche de développement durable.

« Promouvoir des milieux de vie humains et durables est au cœur de notre stratégie. Nous voulions bâtir notre politique DD et surtout, être bien accompagnés pour réaliser ce chantier! Nous sommes choyés de faire partie de la cohorte 2022 du Programme d’accompagnement DD! En plus de bâtir des liens privilégiés avec 3Rdurable, l’élaboration de notre politique vient mettre un sceau de qualité sur les actions que nous posons déjà et sur celles que nous mettrons en place », souligne Nellie Robin, présidente Groupe Robin.