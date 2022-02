Norda Stelo, basée à Québec et qui a un bureau d’affaires à Trois-Rivières, vient de faire l’acquisition de la jeune entreprise en technologie et intelligence artificielle, BEAP. Cette transaction donne le coup d’envoi à la nouvelle division Norda Stelo Solutions inc. qui assurera la commercialisation et le développement de solutions technologiques.

Pour le président et chef de la direction de Norda Stelo, Alex Brisson se dit « convaincus du potentiel immense de la plateforme de Gestion des données d’actifs sur laquelle nous collaborons depuis 18 mois. La venue de BEAP confirme le positionnement de Norda Stelo comme partenaire dans la gestion intelligente des actifs et concrétise la poussée de Norda Stelo à devenir un leader mondial en durabilité des actifs. Le génie québécois brille à travers le monde. »

De son côté, Benoit M. Bédard, président de BEAP, parle d’un mariage entre deux cultures organisationnelles similaires. « La mission de BEAP est de développer des solutions qui permettent d’allonger la vie d’actifs industriels. Notre raison d’être est de contribuer à la performance, la responsabilité sociale et la durabilité des industries. Cette vision est pleinement partagée par l’équipe de Norda Stelo. Désormais, nous offrirons conjointement des solutions technologiques adaptées aux réalités de l’industrie. »

Norda Stelo et BEAP poursuivent le projet de 1,2 M$ appuyé par Investissement Québec visant à prédire, à l’aide de l’intelligence artificielle, les défaillances et la durée de vie d’une série d’actifs statiques de l’industrie minière comme des réseaux de tuyauterie, des convoyeurs, des bâtiments.

Norda Stelo Solutions

L’acquisition de la technologie et de l’équipe de BEAP ouvre la voie à la création de la nouvelle division Norda Stelo Solutions inc. En effet, la plateforme de gestion des données d’actifs de BEAP devient le tout premier produit de cette division.

« C’est un nouveau chapitre pour Norda Stelo. Les industries ont un besoin criant d’outils technologiques pour la gestion de leurs actifs. Le monde change, l’importance des pratiques ESG devient primordiale et nous avons maintenant une solution pour la collecte, l’analyse et la visualisation de données structurées. Cet outil intelligent d’aide à la décision permettra de mieux gérer leurs investissements et leurs risques », explique Sophie Boisvert, vice-présidente, Ressources et Industrie chez Norda Stelo et responsable de la division Norda Stelo Solutions.

Gestion des données d’actifs

La plateforme de gestion des données d’actifs aide à prendre des décisions rapides, efficaces et bien documentées. L’analyse de la santé d’actifs à haute valeur s’inscrit dans une démarche de durabilité des actifs et de réduction des bris.

La plateforme concerne les actifs statiques qui, justement, génèrent très peu de données et sont donc plus difficiles à gérer (convoyeurs, concasseurs, ponts, réservoirs, réseaux de tuyauterie, bâtiments, structures).

En jumelant le savoir d’ingénierie et l’entraînement des modèles d’apprentissage machine (IA), la plateforme prédit les défaillances avec précision.