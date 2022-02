Réouverture de toutes les bibliothèques à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les bibliothèques Gisèle-M.-Beaudoin, Colette-B.-Forget et Denise-B.-Trudel, qui étaient fermées depuis le début de la pandémie, vont rouvrir à compter du lundi 21 février prochain.

De plus, en raison de l’allégement des mesures sanitaires, la Ville met fin au prêt sans contact. Ainsi, dans les trois bibliothèques actuellement ouvertes, les citoyens ont de nouveau accès, dès maintenant, aux rayons des collections et aux postes informatiques.

Réouverture des bibliothèques

« Dès le 21 février, nous allons rouvrir les trois bibliothèques qui étaient fermées aux citoyens, en plus d’adapter les horaires et de bonifier les services offerts. Nous augmentons ainsi nos heures d’ouverture au public de 50 heures par semaine par rapport à l’horaire actuel », explique la responsable des bibliothèques à la Ville de Shawinigan, Catherine Patry.

Voici l’horaire des bibliothèques :

• Fabien-LaRochelle (205, 6e rue de la Pointe) :

- les lundis de 10 h à 16 h 30

- les mardis de 13 h à 17 h 30

- les mercredis de 13 h à 20 h

- les jeudis et vendredis de 10 h à 17 h 30

- les samedis de 10 h à 16 h 30

• Hélène-B.-Beauséjour (650, 8e Rue) :

- les mardis de 13 h à 17 h 30

- les mercredis de 10 h à 17 h 30

- les jeudis de 13 h à 20 h

- les vendredis de 10 h à 17 h 30

- les samedis de 10 h à 16 h 30

• Bruno-Sigmen (1550, 118e Rue) :

- les mardis de 13 h à 17 h 30

- les mercredis de 10 h à 17 h30

- les jeudis de 13 h à 20 h

- les vendredis de 10 h à 17 h 30

- les samedis de 10 h à 16 h 30

• Gisèle-M.-Beaudoin (1082, chem. de la Vigilance) :

- les mercredis de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h

• Colette-B.-Forget (1375, ch Principal) :

- les lundis de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h

• Denise-B.-Trudel (1596, ch de Saint-Jean-des-Piles) :

- les lundis de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h.

Bonification des services offerts

Le service de réservation téléphonique se poursuivra dans l’ensemble des bibliothèques. Il est également possible d’emprunter un livre sur place, ou de réserver en ligne.

Le service de prêt d’instruments de musique, qui est actuellement offert dans les trois bibliothèques ouvertes, s’ouvrira maintenant à l’ensemble des six bibliothèques. Les abonnés des bibliothèques peuvent ainsi emprunter gratuitement des instruments, de même que des méthodes d’apprentissage ou encore des partitions. Des vidéos éducatives sur l’accordage et l’entretien d’instruments ont d’ailleurs été mises en ligne au www.shawinigan.ca/biblio. Ce nouveau service vise à éveiller l’intérêt pour la musique, à stimuler la découverte musicale et à encourager la pratique « amateur ».

Également, le service de location de DVD sera désormais disponible dans les six bibliothèques.