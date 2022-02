Le milieu se mobilise pour créer des services de garde éducatifs

Sensibilisé aux difficultés des travailleurs qui ne peuvent intégrer le marché du travail faute de garderie pour leurs enfants, IDE Trois-Rivières a mobilisé d’importants partenaires afin de proposer un programme visant la création rapide de nouveaux services de garde éducatifs en milieu familial reconnus par le gouvernement.

Dès maintenant, les personnes qui ouvriront un service de garde en milieu familial reconnu par le ministère de la Famille sur le territoire trifluvien auront droit à un montant de 8100 $ pour rembourser les différents frais liés au démarrage, comme l’achat de matériel éducatif, l’acquisition de mobilier ou l’aménagement de leur cour extérieure.

Les candidats intéressés devront communiquer avec l’un des deux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial sur le territoire trifluvien, soit le CPE Le Cerf-Volant (Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap) et le CPE Les Petits collégiens (Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Pointe-du-Lac).

Accompagnement

Ils recevront un accompagnement personnalisé afin de faciliter le processus de reconnaissance. Ils auront droit gratuitement à différents services, comme du soutien administratif, de la formation et l’animation d’activités éducatives.

Quelque 360 places de garde en milieu familial ont déjà été allouées par le gouvernement pour le territoire de la ville de Trois-Rivières, mais les personnes intéressées à démarrer un projet se manifestent au compte-goutte auprès des bureaux coordonnateurs.

L’ouverture d’un nouveau centre de la petite enfance nécessite plusieurs années, le démarrage d’un service de garde en milieu familial ne prend que quelques semaines. Une formation gratuite de 60 heures sur le développement des enfants, la sécurité et la salubrité alimentaire est requise pour les nouvelles responsables.

Le programme Propulsion services de garde en milieu familial est doté d’une enveloppe de 546 000 $ sur deux ans. Sa mise en place est possible grâce à la participation financière de Desjardins (90 000 $), de la Ville de Trois-Rivières (200 000 $) ainsi que des députés Jean Boulet, Sonia LeBel et Simon Allaire (10 000 $ chacun). Cette somme inclut le montant forfaitaire octroyé depuis 2021 par le ministère de la Famille aux nouveaux milieux.

Un volet pour la rétention

Le programme Propulsion Services de garde en milieu familial vise à stimuler la création de nouveaux milieux, mais également à encourager la pérennité de ceux qui sont existants. En plus de l’enveloppe totale, un montant de 135 000 $ sera alloué pour remercier ceux qui sont en activité depuis plus de sept ans.

Une centaine de responsables de services de garde en milieu familial seront donc admissibles à ce volet, qui comporte un soutien administratif ou éducatif du bureau coordonnateur d’une valeur de 1000 $, en plus de cartes cadeaux de 350 $ chacune. La remise se fera plus tard cette année.