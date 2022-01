Le Secteur des loisirs sera à nouveau relié au réseau des sentiers de quad et de motoneiges

La municipalité de Saint-Boniface, en partenariat avec le Club quad, annonce que le secteur des loisirs sera à nouveau annexé au réseau des sentiers de quad et de motoneiges.

Le retour des quads et des motoneiges dans le secteur demandera quelques ajustements en ce qui concerne la signalisation et la surveillance. Une attention particulière sera portée à la sécurité par les patrouilleurs de Quad Mauricie.

D’ailleurs, une nouvelle signalisation adéquate sera installée lorsque les sentiers seront terminés, ce qui aura pour effet de favoriser la cohabitation entre les différents loisirs hivernaux.

Les quadistes et les motoneigistes seront autorisés à stationner leur véhicule au stationnement du terrain de baseball Marcel-Jobin pour toute la saison hivernale et emprunter avec leur véhicule la rue des Loisirs afin d’accéder à la forêt directement vers le Chemin du Lac.

Le ski de fond est aussi de retour cet hiver au Club de golf Le Domaine.

La municipalité peut compter encore cette année sur la collaboration de M. Labonté, propriétaire du terrain de golf, qui prête gratuitement son terrain pour la saison. À la suite de cette démarche, le club de Quad Mauricie a proposé d’utiliser leur machinerie cet hiver pour tracer le nouveau sentier réservé uniquement pour les marcheurs.

On parle d’un sentier d’approximativement 3,5 km en forêt, réalisé cet été grâce à une subvention du programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air. Il s’agit d’un partenariat qui permettra à de nombreux marcheurs de profiter de la nature et des nouvelles installations en plein cœur du village.