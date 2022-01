Permis de conduire: congé de paiements pour deux ans

Pour l’année 2022 et 2023, les détenteurs d’un permis de conduire au Québec auront un congé de paiements. Le fonds d’indemnisation aux victimes a accumulé 1,1 milliard de dollars et c’est pourquoi la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a pris cette décision.

Ce sont plus de 6,4 millions de Québécois qui profiteront de cette situation. Par contre, il n’en demeure pas moins qu’ils devront payer la taxe sur les assurances. Ce montant revient à 4,90 $ pour les frais et 19,10 $ pour les droits pour un total de 24 $. Au final, cela représente pour les deux prochaines années une économie de 184,11 $.

Bien évidemment si vous avez des points d’inaptitude, vous devrez payer les frais de contributions supplémentaires et ils ont fortement augmenté. Si votre dossier contient entre 10 et 14 points, la contribution passe de 186,57 $ à 304,35 $, s’il contient plus de 15 points, elle passe de 370,62 $ à 520,52 $.

Si la SAAQ a un aussi bon bilan financier, c’est grâce au Fonds d’assurance automobile et aux revenus de placement supérieurs à ceux anticipés au cours des dix dernières années.

De plus, la pandémie n’a pas juste apporté du mauvais. La population a grandement diminué ses déplacements permettant l’amélioration du bilan routier pour l’année 2020.

Une autre bonne année sur les routes

La Société de l’assurance automobile du Québec a publié son bilan routier partiel pour 2022. Il a été constaté une baisse de 2,1 % des accidents mortels entre 2021 et 2020. De plus, le Québec a connu des mois d’hiver beaucoup moins meurtriers. Par contre, le mois d’avril a connu une hausse de 64,3 % des décès et une hausse de 184,8 % des blessés graves.