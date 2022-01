Le CIUSSS MCQ rappelle les consignes relatives au dépistage

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient à rappeler aux citoyens de la région les différentes modalités disponibles quant au dépistage de la COVID-19 à la suite des récentes annonces provinciales relatives aux priorisations.

À compter de ce 7 janvier, la population qui ne fait pas partie des clientèles prioritaires ne pourra plus procéder à un dépistage par test TAAN (test régulier) en centre de dépistage.

La liste des clientèles prioritaires est disponible dans la section dépistage du site web ciusssmcq.ca.

Que faire si j’ai des symptômes? Voici les options qui sont offertes aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 et qui ne font pas partie des clientèles prioritaires :

1. Procéder à un test de dépistage rapide à la maison. Des tests sont distribués en pharmacie et via les milieux de garde et scolaires pour les enfants.

2. Prendre un rendez-vous pour un autodépistage rapide dans un centre de dépistage. Dans la section dépistage du site web ciusssmcq.ca, vous pouvez prendre rendez-vous pour réaliser vous-même un test rapide (les mêmes tests que ceux offerts en pharmacie) sur place dans l’un des quatre centres de dépistage principaux, avec le soutien d’employés.

Un total de plus de 700 rendez-vous sont disponibles chaque jour à Drummondville, Victoriaville, Shawinigan et Trois-Rivières.

3. S’isoler à la maison selon les consignes d’isolement des personnes positives qui s’appliquent.

Consignes d'isolement

Si vous n’arrivez pas à procéder à un test de dépistage rapide à la maison ou en centre de dépistage, restez à la maison, rejoignez les personnes avec qui vous avez été en contact et suivez les consignes d’isolement en vigueur :

• Personnes adéquatement vaccinées : isolement de 5 jours (si les symptômes s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre - sinon 10 jours)

• Personnes non adéquatement vaccinées : isolement de 10 jours

Que faire si j’ai un rendez-vous prévu en centre de dépistage? Les personnes qui ne font pas partie des clientèles prioritaires, mais qui ont un rendez-vous prévu pour un test TAAN le 7 janvier ou une date subséquente doivent annuler leur rendez-vous via la plateforme cv19quebec.ca.

Les personnes qui se présentent sur place sans rencontrer les critères se verront malheureusement retourner à la maison, et ce sans test rapide. Il est important de noter que la distribution de tests rapides à faire à la maison a été déployée de façon temporaire et n’est plus en vigueur.