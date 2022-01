Un retour la normale après la panne informatique dans les laboratoires

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a indiqué aujourd’hui que la panne survenue dans la nuit du 31 décembre au premier janvier dans le système informatique des laboratoires est maintenant résolue.

Le système informatique est de nouveau fonctionnel.

Toutes les personnes qui ont un rendez-vous et qui ont des symptômes associés à la COVID-19 pourront passer un test TANN. Les tests rapides ne seront plus distribués sur place, mais vous pouvez prendre facilement un rendez-vous via clic santé pour obtenir un dépistage par test rapide.

Grâce à une mobilisation des équipes de laboratoire et du service informatique, aucun retard n’a été engendré dans la transmission des résultats.

Le CIUSSS rappelle les centres de dépistage accueillent les personnes sur rendez-vous seulement. Aucun résultat positif à un test rapide ne sera confirmé par un test TAAN en centre de dépistage (à l'exception des travailleurs de la santé).

Les personnes qui ont un rendez-vous, mais qui n’ont pas de symptômes, ne sont pas éligibles au dépistage.