La population de Nicolet invitée au lancement de la place hivernale au parc Marguerite-D'Youville

La Ville de Nicolet invite ses citoyens et citoyennes à participer au lancement de la place hivernale au parc Marguerite-D'Youville en partenariat avec Canadian Tire Nicolet dimanche prochain, le 19 décembre.

Il sera possible de découvrir la place illuminée et toute une panoplie d'activités de 13 h à 16 h 30.

Les activités sont gratuites et le passeport vaccinal est obligatoire pour les 13 ans et plus.

Programmation

13 h à 16 h 30 :

• Distribution de chocolats chauds, de guimauves et de soupes

• Jeux gonflables

• Animation familiale

• Station chaleureuse

13 h à 15 h 30 : Tours de calèche

15 h 45 : Allocution du Dr Jarvier Garcia dans le cadre du projet « Ça marche doc »

16 h : Défi 30 minutes de marche au centre-ville

16 h 30 : Illumination de la place hivernale

Des activités pour tous

Au courant des prochains mois, les visiteurs pourront profiter des joies de l'hiver au parc Marguerite-D'Youville.

Que ce soit en famille, en couple, entre amies ou seul, il sera possible pour tous de profiter de la place hivernale du 350e de Nicolet. Vous aurez la possibilité de patiner sur les sentiers glacés et admirer les arbres en lumière ainsi que les structures lumineuses ou de participer à l'une des multiples activités offertes durant la saison.

Une station chaleureuse avec musique d'ambiance sera également aménagée pour les gens désirant se détendre ou se réchauffer au bord du feu.

Plusieurs autres activités seront proposées tout au long de l'hiver : disco-patin, activité dans le cadre de la Saint-Valentin, journée cabane à sucre et plus encore.

Il est possible de consulter l'horaire et la programmation des activités à venir ainsi que diverses informations sur le site web du 350e de Nicolet au www.nicolet350.ca.