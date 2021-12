Bécancour maintient ses 4 fleurons

C’est avec grande fierté et honneur que la Ville de Bécancour s’est vue décerner 4 fleurons lors de la 16e édition de la classification officielle des Fleurons du Québec dévoilée hier.

Cette classification sert à souligner les efforts des municipalités, des entreprises ainsi que des citoyens dans leurs actions d’embellissements, de verdissements, d’aménagements horticoles et paysagers, d’aménagements durables, d’implication communautaire et de sensibilisation à l’environnement.

Ce processus d’évaluation effectué tous les trois ans a permis à la Ville de Bécancour de conserver son 4e niveau des Fleurons sur une possibilité de cinq maintenant ainsi un niveau Excellence : Embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines.

Cette distinction est accordée pour les années 2021 à 2023.

Depuis les dernières années, la Ville de Bécancour a réalisé de nombreuses actions visant à mettre en valeur son territoire et la protection de son environnement, tout en se souciant des bienfaits du développement durable pour sa collectivité et son avenir. Ce sont de multiples gestes qui contribuent à la réalisation d’environnements favorables créant ainsi un milieu de vie stimulant adapté aux besoins de la population et propice à son épanouissement.

La Ville de Bécancour remercie les citoyens et les bénévoles impliqués dans la réalisation d’aménagements, les commerces et les institutions pour l’embellissement paysager et son équipe d’horticulture qui ont grandement contribué à maintenir son niveau d’excellence.