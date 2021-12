La Tuque modernise son réseau d’éclairage public

La Ville de La Tuque entreprend cette semaine un projet de modernisation de son éclairage public.

1 050 luminaires seront convertis vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL), soit un éclairage de 3000 K, d’un blanc chaud confortable à l’œil et moins envahissant pour les résidences situées près des luminaires.

La technologie DEL représente une solution respectueuse de l’environnement, qui génère moins de pollution lumineuse et qui répond favorablement aux enjeux de visibilité et de sécurité routière. Elle se démarque grâce à la durée de vie des ampoules qui est 5 fois supérieure à celles des ampoules originales.

La certification « ciel noir » des produits sélectionnés assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel grâce à son éclairage directionnel qui limite la lumière intrusive dans les résidences.

100 000 $ d'économies annuelles

Grâce à cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, la municipalité réalisera des économies de consommation d’énergie et d’entretien estimés à plus de 100 000 $ par année, ce qui permettra d’avoir un retour sur l’investissement en trois ans et demi.

Pour réaliser ce projet rendu nécessaire en raison du fait que les anciens luminaires étaient désuets, ce qui compliquait leur réparation, Ville de La Tuque a profité d’un programme de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) réalisé en partenariat avec Énergère, une entreprise de services éconergétiques, qui a permis à la municipalité de bénéficier d’un tarif d’achat regroupé pour moderniser son éclairage public.

Les travaux qui ont débuté dans le secteur de la rue Jacques-Buteux vont se poursuivre pendant 2 à 3 semaines, jusqu’à ce que tout l’éclairage urbain du secteur urbain de La Tuque et du secteur de La Croche soit changé.

Le projet se fera également dans le secteur de Parent, mais plus tard à une date encore indéterminée.

Les anciennes ampoules qui sont changées pour des lumières au DEL seront traitées par l’écocentre de La Tuque, afin d’être recyclées.