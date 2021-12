Les opérations de déneigement se poursuivent à Shawinigan

Les équipes municipales affectées à l’entretien hivernal sont toujours actives sur le terrain selon la Ville de Shawinigan en raison des conditions météorologiques.

La nuit dernière, les rues ont été déneigées et de l’abrasif a été étendu tandis qu’aujourd’hui, les trottoirs seront dégagés et le sablage des rues et des trottoirs se poursuit.

Finalement, les équipes compléteront le déneigement et le ramassage de la neige dans les camions débutera dans la nuit de mardi à mercredi, s’il n’y a pas d’autres précipitations de neige. Cette opération devrait se terminer à la fin de la semaine.

La Ville rappelle qu’en tout temps, il est interdit de stationner un véhicule dans la rue la nuit, entre minuit et 8 heures. Toutefois, cette interdiction est parfois levée lorsqu’il n’y a pas d’opération en cours.

Pour savoir si le stationnement est autorisé ou interdit pour la nuit à venir, vous devez vérifier, dès 17 h : - Sur le Web : www.shawinigan.ca/stationnementdenuit.

- Par téléphone : 819 536-7200, option 8

- Via l’application Carecity sur votre appareil mobile.

Rôle du citoyen

Vous pouvez aider à la réalisation des opérations de déneigement, rappelle la Ville.

Afin ne pas ralentir le travail des équipes, elle demande votre collaboration pour :

1) Le stationnement dans la rue le jour : si vous devez stationner votre véhicule dans la rue, assurez-vous que l’espace restant pour circuler est suffisant pour permettre le passage des véhicules d’urgence et des véhicules de déneigement.

2) Le stationnement dans la rue la nuit : vérifiez si vous pouvez stationner votre véhicule dans la rue la nuit. Chaque véhicule laissé dans la rue lorsque c’est interdit occasionne l’arrêt des équipes puisqu’elles doivent attendre la remorqueuse avant de poursuivre les opérations. Pour plus d’information : www.shawinigan.ca/stationnementdenuit.

3) Le dépôt de votre neige : si vous n’avez pas de vignette émise par la Ville, il vous est interdit de pelleter votre neige dans la rue. C’est une question de respect pour tous les citoyens qui doivent circuler sur la voie publique. De plus, en cas d’infraction, la Ville émet des contraventions.

Pour en connaître davantage sur le déneigement à Shawinigan, rendez-vous au www.shawinigan.ca/deneigement.

Vous pouvez signaler à la Ville toute situation en passant par le Service aux citoyens : 819 536-7200 ou [email protected]