Trois citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de Shawinigan

Le conseil municipal de Shawinigan a honoré trois citoyens par l’entremise de « Mentions du maire » lors de la séance publique d’hier soir.

Ces mentions sont remises à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan.

Il s’agit d’Elisabeth Leclerc, Christian Descoteaux et Sylvain Larivé.

« Je félicite madame Leclerc, monsieur Descoteaux et monsieur Larivé, de l’entreprise manufacturière Comaintel, établie à Shawinigan, pour l’obtention d’un prix au gala MercadOr dans la catégorie « Leader à l'export », a déclaré le maire, Michel Angers. Grâce à votre travail d’innovation et votre ingéniosité, Comaintel fait rayonner Shawinigan à l’international. Félicitations à vous trois pour votre leadership et votre détermination. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets à venir! »