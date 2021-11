Sainte-Famille Résidence Évolutive récipiendaire du Prix choix du consommateur 2021

Sainte-Famille Résidence Évolutive située à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, se dit fière d’annoncer qu’elle est la récipiendaire 2021 du Prix choix du consommateur, décerné par l’organisation qui reconnaît l’excellence en affaires des petites et des moyennes entreprises au Canada depuis plus de 30 ans.

L’établissement est la seule résidence pour aînés à remporter le prix à l’extérieur de Montréal et la seule résidence reconnue par cette certification d’excellence sur le marché de Trois-Rivières.

C’est aussi la première fois en 22 ans que la résidence remporte ce prix.

« Je suis très fier de cette reconnaissance. D’autant plus qu’elle a été décernée durant une période plutôt difficile pour notre secteur d’activité. C’est un véritable effort de guerre que nous avons traversé et je tiens à remercier sincèrement nos résidents, les familles et l’ensemble de nos employés, qui ont contribué à faire en sorte que notre résidence ait été reconnue de cette façon. Je suis vraiment fier du travail de l’équipe et il est important pour moi de souligner que c’est le cumul des efforts de chaque employé qui nous a permis d’obtenir cette belle tape dans le dos », exprime Jonathan Laniel-Dion, son gestionnaire.

Sainte-Famille Résidence Évolutive a connu des changements importants dans les deux dernières années avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de gestionnaires. On y retrouve Jonathan Laniel-Dion, comme gestionnaire principal, Clémence Morneau, comme directrice générale et des soins, accompagnés de François Béland, comptable, et de Sonia Goulet comme adjointe à la direction.

Pandémie

Ces nouveaux gestionnaires ont permis d’apporter des innovations, particulièrement durant la pandémie où ils ont été les pionniers dans l’amélioration des conditions de travail des employés, dans les premières résidences à garantir les primes COVID à l’équipe des soins et dans la mise en place des mesures de sécurité strictes en début de pandémie pour assurer la santé et la sécurité des usagers et de leur famille.

Les gestionnaires ont revu l’ensemble du fonctionnement des départements de la résidence et sont à finaliser la modernisation du département de gestion des services alimentaires de la résidence.

Tous ces changements ont été apportés au bénéfice des résidents, qui sont au cœur des décisions de l’équipe de gestionnaires, laquelle se démarque pour ses valeurs humaines.