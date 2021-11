Shawinigan hisse le drapeau de la France à son mât protocolaire

La Ville de Shawinigan a hissé le drapeau de la France au mât protocolaire de l’hôtel de ville pour souligner la présence cette semaine d’une délégation d’élus et de jeunes entrepreneurs de Chambéry, dans le département de Savoie.

La Ville de Shawinigan a le plaisir d’accueillir trois élus de la ville et de l’agglomération de Chambéry : Aurélie Le Meur, première adjointe et représentante du maire de Chambéry, chargée des ressources humaines, de la communication, des relations internationales, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante; vice-présidente de Grand Chambéry, chargée de la transition écologique et du développement durable; Benjamin Louis, adjoint au maire de Chambéry, conseiller délégué à l’innovation et au numérique; Dominique Pommat, vice-président de Grand Chambéry, chargé du développement du numérique et du tourisme.

Ils sont accompagnés de Ghislain Decreau, chargé de mission transition numérique – innovation à Grand Chambéry, ainsi que de Samuel Caillault, directeur Jeunesse, cie étudiante et relations internationales à La Dynamo de Chambéry.

Au cours de leur visite de trois jours à Shawinigan, ils auront l’occasion de rencontrer des représentants de Culture Shawinigan, de l’Office du tourisme, du Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins, du DigiHub Shawinigan, du Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan et du réseau des bibliothèques municipales de Shawinigan.

Des rencontres avec le Service de développement économique et le Service d’aménagement du territoire sont également prévues.

De plus, trois entrepreneurs de Chambéry se sont joints à quatre entrepreneurs de Shawinigan pour participer au 4e Bootcamp entrepreneurial, organisé dans le cadre d’une entente de collaboration avec cette ville de France.

Il s’agit d’un programme d’accélération, sur quatre jours, pour la croissance des startups où on travaille dans une approche de codéveloppement. Les Bootcamps précédents ont eu lieu en alternance à Chambéry et Shawinigan en 2017, 2018 et 2019.