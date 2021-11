L’interdiction de stationner dans les rues la nuit en vigueur le 15 novembre à Shawinigan

La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens que l’interdiction de stationner dans les rues la nuit entre en vigueur à compter du 15 novembre à minuit, et ce, jusqu’au 31 mai prochain.

Deux nouveautés sont à noter pour la saison 2021-2022.

Premièrement, les zones (orange, turquoise, rose, mauve ou grise) sont maintenant traitées par secteur. Ainsi, pour une même couleur, le statut autorisé ou interdit pourra différer d’un secteur à l’autre. Cette nouvelle façon de faire est un gain pour les citoyens, puisqu’elle augmente la disponibilité du stationnement dans la rue la nuit.

Également, la réglementation sur le stationnement de nuit est maintenant en vigueur jusqu’au 31 mai. Cela permettra aux équipes du Service des travaux publics d’être plus efficaces lors du nettoyage des rues au printemps.

Rappel

L’interdiction de stationner dans la rue la nuit est en vigueur depuis de nombreuses années à Shawinigan en période hivernale. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’opération de déneigement ou de déglaçage, la Ville peut autoriser le stationnement dans la rue, la nuit.

Cette procédure s’applique à l’ensemble des rues du territoire, à l’exception des endroits où des panneaux de signalisation précisent que :

• le stationnement en alternance ou avec vignette est permis;

• le stationnement est interdit en tout temps.

« On constate chaque année que des citoyens oublient cette réglementation en début de période hivernale ou lors de périodes prolongées sans précipitation, précise le directeur général de la Ville, Me Yves Vincent. Il est de la responsabilité de chacun de faire preuve de vigilance et de vérifier, chaque soir à partir de 17 h, si le stationnement dans la rue est autorisé ou interdit pour la nuit à venir. C’est la meilleure façon d’éviter de recevoir un constat d’infraction ou encore, de voir son véhicule remorqué. »

Numéros civiques pairs

Lorsque le stationnement est autorisé dans une zone, les véhicules peuvent uniquement être stationnés du côté des numéros civiques pairs.

Les seules exceptions sont pour les rues où :

• il y a un terre-plein ou un îlot : stationnement autorisé du côté des habitations (pair ou impair);

• le stationnement du côté pair est interdit en tout temps : stationnement autorisé du côté impair.

Comment s’informer ? Avant de stationner votre véhicule dans la rue, vérifiez :

• si le stationnement est autorisé dans cette zone pour la nuit à venir;

• et si vous respectez la signalisation en place, car elle prévaut en tout temps.

L’information est disponible dès 17 h chaque jour :

• Sur le Web : shawinigan.ca/stationnementdenuit

• Sur votre téléphone intelligent : téléchargez l’application mobile Carecity et dès 17 h, recevez une alerte pour vérifier la carte des zones autorisées (en vert) et interdites (en rouge) pour la nuit à venir.

• Au téléphone : composez le 819 536-7200 option 8 Pour savoir dans quelle zone vous vous situez (orange, turquoise, rose, mauve ou grise) veuillez vous référer aux cartes des secteurs disponibles en ligne (shawinigan.ca/stationnementdenuit) ou dans les bibliothèques de la Ville.

Attention ! Pour une même couleur, le statut autorisé ou interdit peut différer selon le secteur où vous êtes. Ainsi, les citoyens sont invités à s’informer dès ce dimanche 14 novembre, à compter de 17 h.