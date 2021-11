Une boutique éphémère durant plus d’un mois dans L’Atelier du père Noël

Trois-Rivières Centre, la SDC du centre-ville, fera vivre la féérie des fêtes d’une tout autre façon cette année.

Une boutique éphémère, où l’on y trouvera des paquets cadeaux des différents commerçants du cœur de la ville, ouvrira ses portes durant plus d’un mois dans L’Atelier du père Noël.

Elle accueillera le père Noël et ses lutins les fins de semaine du 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.

La première section de l’Atelier s’adressera à ceux et celles qui souhaitent trouver facilement et rapidement un ensemble cadeau. Les paquets cadeaux des différents commerçants seront regroupés à un même lieu et il y aura plusieurs choix, et ce, pour tous les goûts.

Cet atelier sera ouvert tous les jours du 18 novembre au 19 décembre inclusivement, de 10h à 17h, sauf les lundis. La boutique sera ouverte les vendredis jusqu’à 19h, pour répondre à la clientèle pendant cette période de festivités.

La deuxième section s’adressera aux familles qui souhaitent prendre des photos de famille avec le père Noël. Celui-ci remettra des cadeaux aux enfants, après la prise de photos.

Consignes à respecter

Afin de respecter les consignes sanitaires, le concept photo a été élaboré de façon à respecter une distanciation, dans un décor réfléchi à cet effet. Une prise de rendez-vous devra être faite au préalable.

La Corporation des événements de Trois-Rivières collabore à l’activité pour créer l’ambiance et le décor magique de cet Atelier du Père-Noël. Culture Trois-Rivières égayera l’endroit avec un plan musical d’ambiance des fêtes.

La présidente de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte, se dit très heureuse de la concrétisation du projet : « Cette initiative apportera de la magie des fêtes au centre-ville. Elle aidera à faire rayonner nos commerces et nos restaurateurs, à supporter l’activité économique du cœur de notre collectivité et à créer une ambiance distinctive qui s’adresse à l’ensemble de la population ».

Afin de respecter les règles sanitaires, et faciliter l’organisation de la rencontre avec le père Noël, un site proposera aux familles de réserver leur moment avec ce dernier. L’ensemble de l’information se trouve à partir du lien suivant : trcentre.ca/noel et il sera possible de réserver sa plage horaire dès midi, jeudi le 4 novembre.