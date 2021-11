L’UQTR s’entend avec la Chasse-Galerie pour prolonger ses heures d’ouverture

Lieu de rassemblement fort apprécié des étudiants et autres membres de la communauté universitaire de Trois-Rivières, le café-bistro La Chasse-Galerie prolonge ses heures d’ouverture depuis hier afin de permettre un retour des activités en soirée.

Cette décision découle d’une entente entre l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Association générale des étudiants (AGEUQTR) et la direction de la Chasse-Galerie.

Pour les deux premières semaines de novembre, La Chasse-Galerie accueillera ses clients jusqu’à 21 h les lundis et mercredis, et jusqu’à 23 h les mardis et jeudis. Dès le 15 novembre, le café-bistro sera ouvert de 7 h 30 à jusqu’à 23 h du lundi au jeudi, et de 7 h 30 à 19 h les vendredis.

Rappelons que les trois partenaires s’étaient entendus, le 16 septembre dernier, pour que l’établissement cesse ses activités à 19 h tous les soirs. Cette décision était nécessaire à ce moment, alors que le Québec vivait le début de la quatrième vague de la pandémie de COVID-19 et que l’application de certaines mesures sanitaires devenait complexe dans un lieu comme La Chasse-Galerie.

Un retour prudent

Afin de s’assurer d’une reprise sécuritaire des activités en soirée, le nouveau plan d’élargissement des heures d’ouverture prévoit une limite de 100 clients à l’intérieur de l’établissement et un maximum de 20 personnes dans la file d’attente.

La présence d’agents de sécurité de l’UQTR sera augmentée à l’intérieur de l’établissement afin d’aider le personnel de La Chasse-Galerie à contrôler les accès, à sensibiliser la clientèle et à faire respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Étant donné la limite de 100 clients et la volonté conjointe de l’UQTR et de l’AGEUQTR d’offrir un environnement rassembleur pour la communauté universitaire, aucun non-membre de la communauté ne sera admis s’il n’est pas accompagné d’un étudiant ou d’un employé. Ces derniers ne pourront donc inviter plus d’un non-membre avec eux lors de leur visite.

« Avec l’AGEUQTR et la direction de La Chasse-Galerie, nous partageons l’objectif de maintenir une offre intéressante de services et d’activités à toute la communauté universitaire pour que la vie sur nos campus demeure dynamique et stimulante. La reprise d’activités dans le contexte actuel demande à tous les partenaires de faire preuve d’une grande prudence et de déployer les moyens nécessaires qui permettront de maintenir une sécurité sociosanitaire essentielle au retour d’un maximum d’activités en présentiel », souligne le recteur Christian Blanchette.

Limiter les risques

De son côté, l’AGEUQTR rappelle aux étudiants l’importance de respecter les mesures déployées pour limiter les risques de propagation de la COVID-19, que ce soit à La Casse-Galerie ou ailleurs sur le campus.

« La décision de prolonger les heures d’ouverture de La Chasse-Galerie démontre que les étudiantes, les étudiants et autres membres de la communauté universitaire font les sacrifices nécessaires depuis le début de la crise sanitaire. Qu’elles soient sportives, culturelles, académiques ou sociales, les activités en présentiel sont au cœur de l’expérience universitaire. Notre souhait est que nous puissions graduellement remettre à l’agenda des événements qui feront vibrer notre belle et grande communauté, dans le respect des mesures sanitaires », ajoute Philippe Dorion, président de L’AGEUQTR.

Un suivi de la situation à La Chasse-Galerie sera assuré par les partenaires tout au long du mois de novembre. Des ajustements aux mesures actuelles pourraient être apportés dès le mois de décembre selon le bilan des activités.

L’établissement demeurera fermé les samedis et dimanches comme que le prévoyait l’horaire habituel.