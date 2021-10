Baisse des réserves de sang : le CIUSSS MCQ lance un appel aux donneurs

Héma-Québec a fait part de baisses importantes dans la réserve provinciale de sang pour les groupes O positif et O négatif, particulièrement pour le groupe O positif et ses effets se font ressentir dans la région où l’on a dû reporter des chirurgies non urgentes.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec lance donc un appel aux personnes de ces groupes sanguins à prendre rendez-vous rapidement pour faire un don de sang dans les différentes collectes de la région.

« En tant que médecin en hémato-oncologie, je vois de près l’impact du manque de sang pour nos patients. La pandémie a eu ses impacts au niveau des chirurgies non urgentes et notre but est de limiter le plus possible l’attente pour ces personnes. Nous demandons ainsi l’aide de la population pour rapidement faire un maximum de dons afin de pouvoir répondre à l’ensemble des demandes de produits sanguins de notre région », mentionne le Dr Christian Carrier, hémato-oncologue au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières.

Héma-Québec déploiera différentes collectes de sang au cours des prochains jours et semaines en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Il sera possible d’effectuer un don aux endroits suivants:

• 25 octobre : Victoriaville (Hôtel Le Victorin) – Complet

• 27 octobre : Princeville (Caserne des pompiers)

• 28-29 octobre : Trois-Rivières (Centre commercial Les Rivières)

• 1er novembre : Saint-Tite (Salle des aînés)

• 2 novembre : Shawinigan (Cégep de Shawinigan)

Il est également possible de prendre rendez-vous directement en ligne ou encore par téléphone au 1 800 343-7264.

Donner du sang : un geste gratuit et concret

Rappelons que pour les personnes éligibles, donner du sang est un geste sécuritaire, gratuit, et qui a des impacts tangibles.

Comme l’indique le Dr Carrier, « chaque don de sang peut faire toute la différence pour une personne gravement blessée ou qui doit subir une chirurgie. Ensemble, un don à la fois, on peut s’assurer de répondre à la demande de chaque personne qui a besoin de sang ici dans notre région. Nous appelons donc à la générosité et à l’altruisme de la population pour prendre rendez-vous rapidement. »