Jean-Guy Dubois, président d’honneur de la campagne du coquelicot et des cérémonies du Souvenir

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, sera le président d’honneur de la campagne du coquelicot et des cérémonies du Souvenir de la Légion royale canadienne, Filiale 35 Trois-Rivières.

« C'est avec fierté que j'ai accepté la présidence d'honneur, souligne M. Dubois. C'est d'abord un devoir d'appréciation envers celles et ceux qui ont tant donné pour nous assurer une qualité de vie axée sur les droits et la liberté. C'est aussi un devoir de mémoire à un moment où, bientôt, il ne restera plus de témoins vivants de cette époque. Plus que de mémoire, il s'agit d'un devoir de transmission aux générations qui nous suivent, d'un grand moment de notre histoire. »

Voici les différentes cérémonies prévues :

Remises des premiers coquelicots: mardi 26 octobre: 11h00 Nicolet (cimetière de Nicolet). En cette année du 90e anniversaire de la filiale 35, une cérémonie « Honneur aux Vétérans » est organisée en présence de la mairesse Geneviève Dubois, de Monseigneur Gazaille, évêque de Nicolet, mais aussi de quelques familles de vétérans enterrés au cimetière de Nicolet.

14h00 Bécancour (hôtel de ville) mercredi le 27: 11h00 Louiseville (hôtel de ville) 14h00: Trois-Rivières (hôtel de ville)

Cérémonies du Souvenir :

4 novembre à 11h00: Bécancour (Cénotaphe de l'Hôtel de Ville)

6 novembre à 11h00: Nicolet (Cénotaphe parc Marguerite-D'Youville) Dévoilement de la plaque commémorative au Capitaine. Maxime Miron-Morin à 10h30 en présence de Marie-Claude Miron, la Maman de Maxime.

13 novembre à 11h00: Trois-Rivières (Cénotaphe du Platon)

14 novembre à 11h00: Louiseville (Cénotaphe Parc des Ursulines)