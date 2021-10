Décès d’un pompier à Montréal : la Ville de Shawinigan met ses drapeaux en berne

En guise de solidarité à la Ville de Montréal qui a perdu l’un de ses pompiers lors d’une opération de sauvetage nautique, la Ville de Shawinigan met les drapeaux de ses deux casernes en berne à compter de cet après-midi.

« Ce tragique événement nous démontre que les pompiers mettent leur vie en péril pour celle des autres », souligne le maire Michel Angers.

« Au nom du conseil municipal et des citoyens de Shawinigan, nous exprimons nos plus sincères condoléances aux proches et aux collègues de la victime ainsi qu’à toute la communauté des pompières et pompiers. »

« Nous exerçons un métier qui comporte des risques et, malheureusement aujourd’hui, ce risque s’est matérialisé », mentionne Patrick Lalonde, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan.

« L’ensemble du personnel du Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan est de tout cœur avec ses confrères et consœurs de la Ville de Montréal. Nos pensées vous accompagnent. »