Un homme de 71 ans arrêté pour avoir prétendu être un policier

Les policiers du poste de la Ville de Shawinigan ont procédé à l’arrestation de l’automobiliste qui aurait abordé des enfants dans un stationnement commercial de la 105e avenue à Shawinigan et qui aurait prétendu être un policier le 25 septembre dernier.

Irrité par la présence d’enfants qui jouaient à cet endroit et qui entravaient le chemin, ce conducteur aurait actionné des gyrophares bleus et rouges dans son véhicule et aurait sommé les enfants de quitter en se présentant comme étant policier.

Ce conducteur de 71 ans a été arrêté hier en après-midi.

Une perquisition menée dans son véhicule personnel a permis la saisie de gyrophares de police.

L’homme a été libéré. Un dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Il s’expose à une accusation criminelle d’avoir prétendu faussement être un agent de la paix.