Un nouveau circuit touristique urbain lancé à La Tuque

La Tuque lance aujourd’hui son nouveau « Circuit urbain présenté par Desjardins », pour diversifier l’offre des activités extérieures offertes aux citoyens et aux visiteurs.

Ce circuit piétonnier incitera les gens à se balader davantage au centre-ville, afin d’y faire de belles découvertes.

L’équipe touristique de la Ville de La Tuque espère avec ce projet, contribuer à augmenter l’achalandage dans les commerces, ainsi qu’à convaincre les visiteurs de demeurer plus longtemps à La Tuque, pour augmenter le nombre de nuitées dans les différents sites d’hébergement.

La première phase du projet, qui est inaugurée aujourd’hui, inclut le court-métrage Atisoko présenté sur un écran d’eau sur le lac Saint-Louis depuis le 22 juillet 2021, ainsi que 14 panneaux d’interprétation sur différents sujets qui sont intégrés à 7 structures impressionnantes, réparties sur 5 sites différents.

Les panneaux se trouvent sur un terrain vacant de la rue Scott à l’intersection de la rue Saint-Antoine, sur la rue Commerciale près de l’intersection de la rue Tessier, entre les rues Commerciale et Saint-Antoine au parc des générations, sur la rue Saint-Joseph près du presbytère, ainsi que dans le parc du lac Saint-Louis.

Thèmes abordés

Ces panneaux d’interprétation abordent des thèmes variés comme la mise en valeur de la forêt mauricienne, la culture atikamekw, la cohabitation avec la nature, l’aviation, le transport ferroviaire, la navigation sur la rivière Saint-Maurice, ainsi que différents pans d’histoires latuquoises qui sauront plaire autant aux citoyens qu’aux visiteurs.

Le contenu de chaque panneau est traduit en Atikamekw, ce qui représente une belle occasion pour le public de découvrir la richesse de cette langue et de cette culture. En choisissant d’aller voir le contenu numérique du circuit, les gens auront accès à la version anglaise du contenu des panneaux.

Le nouveau « Circuit urbain présenté par Desjardins » de La Tuque représente un maillage entre la technologie, l’histoire, la culture et les Premières nations.

Réalité augmentée

Un code QR se trouve sur chacun des panneaux pour permettre aux gens qui possèdent un téléphone mobile de faire apparaître des illustrations ou des effets en réalité augmentée, en superposant le réel et le virtuel, ce qui permet d’enrichir l’expérience. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’appareil-photo de son cellulaire, de placer l’appareil pour qu’il scanne le code QR et d’appuyer sur la notification qui apparaîtra.

Pour activer la fonction enrichie, il faut appuyer sur le bouton jaune de l’écran et autoriser l’ouverture de l’application. En déplaçant l’image sur la photo principale du panneau, une nouvelle animation prend vie.

Le projet entamera bientôt la préparation de sa phase II qui consiste à embellir certaines vitrines du centre-ville de La Tuque et ajouter de la signalisation pour guider les visiteurs vers les différents éléments du circuit urbain. Une phase III est également prévue dans le projet qui comprend la création d’une œuvre d’art, la réalisation d’une murale, ainsi que la conception et la distribution d’objets symboliques.

« Nous sommes fiers de ce projet qui met bien en évidence nos cultures, notre histoire et nos réalisations, affirme Pierre-David Tremblay, le maire de La Tuque. En plus de faire découvrir des éléments importants de l’histoire de notre municipalité, ce projet permet de démontrer toute l’importance qu’occupe la culture atikamekw dans l’histoire et la vie quotidienne de notre agglomération, en démontrant la richesse de la langue atikamekw. Ce circuit démontre aussi toute l’importance que représente l’industrie forestière qui fait partie de notre ADN collectif. C’est très intéressant à lire. J’invite les gens à prendre le temps de profiter de ce nouveau circuit et à le faire découvrir aux membres de leur famille, ainsi qu’à leurs amis. Merci à tous les partenaires du projet qui ont permis sa réalisation. »