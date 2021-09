Une 2e édition de la Tablée des jardiniers en Mauricie

Ce 25 septembre, l’organisme en agriculture urbaine et mode de vie écoresponsable La Brouette présentera la Tablée des jardiniers, un événement festif pour célébrer l’abondance et réunir les passionnés de jardinage de la région.

Il aura lieu 55, rue de la Fosse, au coin des rues Notre-Dame Centre et St-Roch.

La Brouette souhaite souligner le travail des nombreux jardiniers et producteurs de la région en offrant un événement rassembleur avec des kiosques, de l’animation et des jeux pédagogiques ainsi que des conférences et un grand souper pique-nique.

Au menu :

● 2 conférences :

○ Lili Michaud — La récolte et la conservation des légumes

○ Serge Fortier — Principes naturels pour cultiver sans désherbage et sans effort

● Concours des légumes EXTRAordinaires

● Échange de semences, kiosques et animation

● Jeux ludiques sur les insectes, les graines et les légumes avec l’équipe de La Brouette

Pour en savoir plus sur l’événement et réserver un billet, cliquez ici.

En raison de la COVID-19, l’événement sera restreint à 150 personnes, sur réservation d’un billet gratuit.

L’accès au site exigera également le passeport vaccinal et le port du masque lors des déplacements.

Les jardiniers de la région, ainsi que les curieux souhaitant découvrir ce qui se fait en agriculture de proximité, sont conviés à cette 2e édition de la Tablée des jardiniers.