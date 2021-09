14 nouveaux membres joignent la Légion royale canadienne de Trois-Rivières

Grande première depuis longtemps, la Légion royale canadienne – Filiale 35 de Trois-Rivières a tenu samedi sa première assemblée générale depuis le début de la pandémie.

Le rendez-vous était donné à bord du NCSM Radisson et 62 Légionnaires, femmes et hommes, avaient répondu présents et se sont regroupés en respectant les mesures sanitaires.

Avant de pouvoir discuter ensemble et de partager les souvenirs vécus de cette pandémie autour d’un lunch, le président, Stéphane Vincent a présidé l’assermentation de quatorze membres provenant des transferts d’autres filiales comme Ottawa ou La Tuque, mais aussi des nouveaux venus.

Parmi ceux-ci d’anciens militaires, mais aussi le nouveau directeur de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon. Le policier a été parrainé par Claude Beaulieu, le responsable du matériel de la Filiale 35.

Avant de clore l’assemblée, Pierre Samson, le 1er vice-président, a procédé à la remise des épinglettes d’ancienneté, allant de cinq à trente ans au sein de la LRC 35, mais aussi à la décoration de quelques Légionnaires dans leur fonction au sein de la filiale.