COVID-19 : le CIUSSS MCQ interpelle les gens non vaccinés

Avec la 4e vague qui est bien entamée, la présence du variant Delta dans la région et la hausse actuelle des hospitalisations, le CIUSSS MCQ invite les gens à aller chercher leur première dose et à compléter leur vaccination le plus rapidement possible, évidemment dans le respect de l’intervalle de 28 jours entre les deux doses.

L’objectif est d’augmenter la couverture vaccinale régionale pour protéger encore davantage la population, limiter les hospitalisations et ainsi, réduire la pression sur le réseau de la santé.

Actuellement, 71,9 % des gens sont adéquatement vaccinés dans la région.

En plus des sites de vaccination, des équipes sont toujours présentes dans plusieurs milieux pour offrir de nombreuses possibilités de vaccination.

• Sites de vaccination

Les sites de vaccination de Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Louiseville (fermeture le 23 septembre), Victoriaville, Drummondville et La Tuque offrent la vaccination, en formule sans rendez-vous et avec rendez-vous, en tout temps pendant les heures d’ouverture.

• Clinique mobile

La clinique mobile, mise en place avec ess partenaires, la Société Kruger et l’UQTR, sera de passage au Festival western de St-Tite ce week-end. Une équipe de vaccination est installée près des Grandes estrades Coors Original pour ces 17 et 18 septembre de 8h à 20h, en formule sans rendez-vous.

• Vaccination de proximité en milieux scolaires et dans les municipalités

Au cours des prochains jours, les brigades visiteront plusieurs municipalités et une dizaine de milieux scolaires pour favoriser la vaccination des jeunes et leur famille.