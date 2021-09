Shawinigan précise l’application du passeport vaccinal pour ses activités cet automne

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les compléments d’information à la Programmation loisirs et culture – automne 2021 sont maintenant disponibles en ligne.

Dans la section Loisirs et culture du www.shawinigan.ca, vous trouverez notamment les horaires du bain libre, des cours de natation pour enfants et adultes ainsi que des cours de mise en forme (aquatiques et en salle).

Afin de répondre aux exigences de la Santé publique du Québec, toute personne âgée de 13 ans ou plus et qui souhaite participer à une activité dans l’une des infrastructures municipales doit présenter son passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité valide (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant) à leur arrivée.

L’accès aux activités sera refusé aux personnes qui ne présentent pas les preuves nécessaires. Même si l’activité est récurrente (ex. : cours de natation ou de mise en forme), ces preuves devront être présentées lors de chaque visite.

Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour le parent accompagnateur d’un enfant de moins de 10 ans, dont la présence est requise pour la pratique de l’activité.

De plus, pour éviter de retarder le début des activités, la Ville demande aux participants d’arriver à l’avance afin de procéder au contrôle de leur passeport vaccinal.

Patinage libre et activités en gymnase

Pour le moment, la Ville n’est pas en mesure de contrôler le passeport vaccinal lors des séances de patinage libre. Cette activité ne sera donc pas offerte jusqu’à nouvel ordre.

La Ville doit également mettre en place, en collaboration avec le personnel des gymnases, la procédure de contrôle du passeport vaccinal pour le pickleball libre, le badminton libre et les moments sportifs (anciennement « samedis sportifs »). Ces activités devraient donc débuter en octobre.

La Ville communiquera de nouveau lorsqu’elle sera en mesure d’offrir ces activités libres, dans le respect des directives de la Santé publique.

En plus de l’obligation de présenter son passeport vaccinal, étant donné que l’accès au bain libre est restreint aux résidents de Shawinigan et de Saint-Boniface, une preuve de résidence sera exigée.

La Ville fait appel à la collaboration de tous les participants pour respecter toutes les consignes et les remercie de leur compréhension face aux délais qu’ils pourraient rencontrer lors des activités.