Dévoilement des 53 vaccinés gagnants du dernier tirage

Ce matin, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé les grands gagnants du dernier tirage du concours « Gagner à être vacciné ! » Un total de 53 personnes ont obtenu un prix, dont un gagnant de 1 M$.



Lot de 1 million $

Williams Carrière, de la Montérégie (tirage du 3 septembre 2021)

Lots additionnels

Un vol d’une durée de 90 minutes pour le gagnant et six invités sur un jet d’affaires Bombardier de classe mondiale, produit au Québec et alimenté par du carburant d’aviation durable. Départ de Montréal ou de Québec;

Marcelle Leblond, de la Montérégie

1 forfait tout inclus de 7 nuits pour deux personnes au Sandos Cancun Lifestyle Resort, à Cancún, incluant les vols aller-retour en classe économique, offert par Air Canada;

Hélène Bouchard, du Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 bon de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe affaires vers n’importe quelle destination desservie par Air Canada;

Pierre Frigon, de la Chaudière-Appalaches

10 bons de voyages pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe économique vers n’importe quelle destination au Canada desservie par Air Canada;

Josée Charland, de la Montérégie

Hélène Fortado, de la Capitale-Nationale

Jennifer Dwyer, de la Montérégie

Félix-Antoine Vermette, de la Capitale-Nationale

Denis Dubé, de la Capitale-Nationale

Maxime Bilodeau, de l’Abitibi-Témiscamingue

Robert Trudel, de la Montérégie

Annie Dumas, de Lanaudière

France Bouchard, de la Capitale-Nationale

Vincent Roy, de Montréal

3 prix de 100 000 points bonis Aéroplan, offerts par Air Canada;

Michèle Dion, de Lanaudière

Lorraine Chica Vasquez, de Montréal

Véronique Morest, de Lanaudière

5 adhésions au programme Aéroplan, statut 50 k, offertes par Air Canada;

Lise Alexandre, de Lanaudière

Nadia Molinaro, de Montréal

Alexandre Dion-Leblanc, de Montréal

Monique Marcil, de Montréal

Thomas Fauteux, de la Capitale-Nationale

1 forfait circuit d’eaux à volonté au Bota Bota, spa-sur-l'eau pour une durée d’un an, avec un massage par mois (ou 1 500 $ en argent);

Lucien Champoux, du Centre-du-Québec

1 motomarine de marque Sea-Doo TRIXX incluant la remorque, la préparation et le transport au domicile du gagnant, offert par BRP;

Caroline Barbeau, de la Montérégie

4 lots échangeables contre des forfaits Explore Québec sur la route, offert par le Ministère du Tourisme;

Sylvie Denault, du Centre-du-Québec

Charles Asselin, de Montréal

Nancy Aubé, du Bas-Saint-Laurent

Gaétan Gadbois, de la Montérégie

25 téléphones IPhone 12, offert par Fizz.