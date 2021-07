Le vendredi 9 juillet 2021 était la dernière journée de vaccination à l'aréna de Nicolet. Les activités de vaccination reprendront à l'hôtel Montfort dès le jeudi 15 juillet 2021.

Le déménagement de la clinique de vaccination de Nicolet permettra d'entamer le processus de préparation pour permettre une reprise des activités sportives à l'aréna.

« Je suis particulièrement heureuse que la clinique de vaccination reste sur le territoire de la Ville de Nicolet. Je sais que les Nicolétaines et Nicolétains ont grandement apprécié pouvoir profiter d'un site de vaccination situé tout près de leur domicile, et il était primordial, dans mes discussions avec le CIUSSS, que ces derniers n'aient pas à se déplacer dans une autre municipalité pour se faire vacciner. De surcroît, il était très important que nos jeunes joueuses et joueurs de hockey puissent profiter de notre nouvel aréna sans que leur saison ne soit retardée. Je salue la collaboration entre le CIUSSS et la Ville de Nicolet dans ce dossier : nos échanges nous auront permis de trouver la meilleure solution possible pour notre population, malgré le contexte extraordinaire que nous connaissons », souligne Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec mentionne que la vaccination va bon train, avec un total de 548 286 doses administrées en date du 7 juillet.

Dans un souci de maintenir ce rythme, une offre vaccinale diversifiée est déployée par le CIUSSS MCQ, incluant notamment une clinique mobile de vaccination ainsi que des brigades qui se déplacent dans différents lieux sur le territoire. Pour connaître toute l'offre disponible, veuillez consulter les liens suivants.

Options pour recevoir le vaccin