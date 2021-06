410 180 doses de vaccin administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec

Actuellement, 410 180 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 356 060 première doses (68,1 %) et 54 120 secondes doses (10,4 %). Parmi celles-ci, 2 104 doses ont été administrées grâce à la clinique de vaccination mobile déployée en collaboration avec la société Kruger et l'UQTR.

La clinique mobile fait réellement la différence, car elle permet de se rendre dans les milieux éloignés, de visiter des endroits fréquentés en plus de prêter main-forte à la vaccination scolaire. L'horaire de la clinique mobile est disponible sur le site Internet du CIUSSS MCQ.