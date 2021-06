La sommelière Jessica Harnois se joint au groupe de recherche Loricorps

Reconnu depuis une décennie pour ses activités de recherche et d’intervention concernant les troubles du comportement alimentaire, le groupe de recherche transdisciplinaire Loricorps de l’Université du Québec à Trois-Rivières accueille dans son équipe la sommelière bien connue Jessica Harnois.

Cette dernière poursuit actuellement une maîtrise en sciences biomédicales à l’UQTR dans l’objectif éventuel de compléter un doctorat portant sur les meilleures façons de déguster les vins et de maintenir de saines habitudes de consommation.

L’idée de poursuivre des études supérieures trottait dans la tête de Jessica Harnois depuis plusieurs années. Détentrice d’un MBA conjoint de l’UQAM et l’Université Paris-Dauphine, la sommelière avait envisagé la possibilité de se joindre à différents programmes et universités ces dernières années, sans parvenir à trouver le meilleur endroit pour elle.

C’est finalement après avoir découvert l’expertise en alimentation et en innovation numérique du Loricorps, lors d’une récente rencontre avec la directrice Johana Monthuy-Blanc et Jessica Ménard que Jessica Harnois a fait le choix de l’UQTR pour lancer son projet d’étude.

Coup de foudre professionnel

« J’ai eu un réel coup de foudre professionnel pour Johana, l’équipe du Loricorps et l’UQTR. J’ai tout aimé! L’énergie, ainsi que l’aspect humain et les valeurs du Loricorps m’ont séduite. Mais c’est en écoutant Johana Monthuy-Blanc parler de l’approche du Loricorps que j’ai réalisé que nous étions sur la même longueur d’onde, car, dans le monde des vins, il faut développer l’accord tête-cœur-corps. Il y a beaucoup d’éducation à faire pour que les gens apprécient le vin pour ce qu’il est, et non seulement pour l’effet qu’il donne. Ça revient au concept de boire moins, mais boire mieux », explique Mme Harnois.

La nouvelle venue du Loricorps peut maintenant compter sur des collègues et ressources expertes dans différents domaines comme la nutrition, la psychologie, la psychoéducation, l’ergothérapie, les sciences de l’activité physique, ainsi que les sciences de l’éducation pour développer son projet d’étude.

La présence de partenaires internationaux reconnus comme le centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse pourrait mener à des collaborations inédites pour celle qui a déjà été acheteuse en chef à la Société des alcools du Québec (SAQ).

Une expertise supplémentaire

« L’arrivée de Jessica Harnois au sein du Loricorps apporte une expertise de plus à notre équipe, soit celle du « boire » comme une dimension supplémentaire dans la compréhension de l’acte de manger. La concomitance entre les troubles d’usage de substance comme l’alcool et les troubles alimentaires fait partie des thématiques que nous étudions avec certains membres de notre équipe, particulièrement en cette période de confinement causé par la pandémie de covid-19. Toutefois, l’aspect de consommation intuitive de l’alcool demeure un champ à explorer et Jessica Harnois jouera un rôle important pour notre équipe de ce côté », explique Johana Monthuy-Blanc.

Présidente des Productions Jessica Harnois et fondatrice de la marque Bù en partenariat avec Arterra Canada, Jessica Harnois est bien placée pour connaître les habitudes de consommation des vins chez les Québécois.

Pandémie et forte demande

D’ailleurs, depuis le début de la pandémie et durant les mois qui ont été marqués par les mesures de confinement, la femme d’affaires a constaté la forte demande pour ses produits qui sont offerts dans de nombreux dépanneurs et épiceries au Québec.

« Oui, il s’en est bu du vin au Québec! Les Québécois adorent le vin. Alors, pourquoi ne pas s’arrêter pour mieux connaître ce produit, développer nos goûts et profiter de ses effets positifs sur notre santé lorsqu’il est consommé de façon intuitive et appropriée? Il y a aussi un côté émotif à la consommation. Il faut se demander pourquoi on boit et qu’est-ce qu’on recherche exactement », lance la femme de 42 ans.

Habituée à voyager à travers le monde pour visiter les vignobles et rencontrer des clients, Mme Harnois tire profit de l’interdiction de voyager causée par la COVID-19 pour s’investir à fond dans son projet d’étude qu’elle mène de front avec le développement de cours privés et de conférences pour ne nommer que ceux-là.

Plaisirs de la table à Trois-Rivières

Elle apprécie également les plaisirs des bonnes tables de Trois-Rivières lorsque c’est possible, ainsi que la chance qu’elle a de développer ses connaissances.

« Enfin, la vie m’offre du temps et une équipe accueillante pour poursuivre mes études. Je suis très fière de m’investir avec le Loricorps pour ce projet académique. Je vis avec des troubles de dyscalculie et je n’avais pas une grande formation scientifique. Pourtant, me voilà intégrée à un groupe de recherche reconnu grâce à mes expériences personnelles et professionnelles qui s’arriment parfaitement à ce collectif d’experts. Je me considère très choyée et j’espère que d’autres personnes qui hésitent à se lancer dans un projet universitaire en raison de difficultés d’apprentissage, d’anxiété ou de manque de disponibilités pourront s’inspirer de mon expérience », conclut-elle.