Décès de Jacques Lacoursière : Shawinigan met ses drapeaux en berne

Afin de souligner le décès de l’historien bien connu Jacques Lacoursière et en soutien à sa famille, la Ville de Shawinigan a mis les drapeaux de l’hôtel de ville en berne.

« Jacques Lacoursière a consacré sa carrière d’historien à rendre accessible à tous la grande et la petite histoire du Québec », souligne le maire Michel Angers. Que ce soit par les livres ou les séries télévisées, il nous a communiqué cette passion avec brio. Et il a toujours partagé sa fierté d’être un Shawiniganais. »

Jacques Lacoursière a participé activement à la création du Boréal Express, un journal de vulgarisation historique et est le coauteur du manuel d’histoire Canada-Québec : synthèse historique, utilisé dans les classes du cours secondaire.

Plusieurs se souviendront de lui par la série télévisée Épopée en Amérique, une histoire populaire diffusée dans les années 90.

Né à Shawinigan en 1932, Jacques Lacoursière a publié en 2001 un livre dédié à sa ville natale, Shawinigan, 100 ans d’histoire : De l’effervescence au renouveau.

Intronisation

Il a été intronisé à l’Académie des Grands Shawiniganais lors de la première cérémonie en 1997.

Dans son texte d’intronisation, on peut lire : « Il s’agit bien d’un fils de Shawinigan. Un fils qui a la mémoire longue, en plus. Un fils qui nous fait connaître nos pères. Pas seulement ceux qui se sont illustrés, mais ceux du quotidien, nos pères laboureurs et ouvriers. Et nos mères, aussi, de la mère patrie à la patrie de nos mères. Celles qui tenaient le fort, celles qui assuraient notre survie. »

« Au nom du conseil municipal et des citoyens de Shawinigan, nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille de monsieur Lacoursière et plus particulièrement ses frères et sœurs Madeleine, Louise, Pierrette et Gilles. Nos pensées vous accompagnent », conclut le maire Angers.