Une présence policière accrue durant ce long congé

Alors que débute le long congé de la fête des Patriotes, la Sûreté du Québec rappelle aux usagers du réseau routier de redoubler de prudence lors de leurs déplacements.

Il est possible qu’il y ait un plus grand achalandage sur les routes de certaines régions du Québec.

Les policières et les policiers de la Sûreté du Québec seront donc aux aguets et sensibiliseront les usagers du réseau routier à l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements, tout en respectant les autres usagers et les limites de vitesse.

D’ailleurs, plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois.

Assurez-vous également de respecter les mesures en vigueur concernant les déplacements entre les régions et les villes de niveaux d’alerte différents.

Les interventions prévues cibleront les comportements à risque ou les actions qui contribuent aux collisions soit : la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues ou une combinaison des deux.

Ces comportements téméraires figurent parmi les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves.