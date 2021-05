Développement et environnement : un forum régional pour consulter la population

Le Consortium pour les Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la Mauricie invite la population à participer à forum régional virtuel ce 20 mai à 18 h.

L’activité comprend une séance d’information qui expliquera le cadre légal avec lequel les Villes et MRC doivent présentement travailler pour concilier le développement du territoire et la conservation écologique.

La séance sera suivie d’une consultation en ligne afin d’offrir une occasion à la population de proposer des idées pour favoriser l’acceptabilité sociale.

L’inscription étant obligatoire, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

« D’un côté, les municipalités veulent développer leur territoire pour créer de nouveaux quartiers résidentiels et zones commerciales, d’un autre côté la perte importante des milieux humides et hydriques rend le territoire plus vulnérable aux inondations, à l’érosion des berges et aux épisodes de grandes sécheresses », explique Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie.

Bénéfiques écologiques

Avec les PRMHH, les Villes et MRC élaborent une stratégie pour concilier les besoins de développement en s’assurant de bénéficier au maximum des bénéfices écologiques qu’offrent gratuitement les milieux humides et hydriques (ex. marais, tourbières, ruisseaux et lacs).

« Il y aura des milieux qui seront complètement protégés, d’autres pour lesquels certaines activités jugées durables seront autorisées, puis des milieux humides et hydriques considérés à faible valeur écologique pourraient être détruits à condition qu’il y ait une compensation », précise Mme Daneau.

« Comme les PRMHH concernent les terres privées uniquement, l’acceptabilité sociale est nécessaire pour le succès de la démarche. »

À cette étape, la population citoyenne est invitée à partager sa vision, son expérience et ses témoignages pour aider les Villes et MRC à prendre des engagements de conservation qui seront ensuite intégrés à la planification de l’aménagement durable du territoire.

Plus tôt dans la journée du 20 mai, les acteurs socio-économiques de la Mauricie et élus municipaux seront également consultés. Les secteurs agricole, forestier, récréotouristique et environnemental ont été ciblés.

Il est encore possible pour des intervenants de s’y inscrire pour l’activité qui se déroule de 9 h 30 à 12 h.