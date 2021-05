La prise de rendez-vous accessible à l’ensemble des adultes d'ici la fin de la semaine

D’ici la fin de la semaine, l’ensemble de la population adulte de la région pourra prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19, souligne le CIUSSS MCQ dans un communiqué.

Depuis hier, le groupe des personnes âgées entre 30 et 34 ans peuvent se rendre sur le portail Clic Santé afin de réserver une plage horaire pour être vacciné.

Ce mercredi, ce sera au tour des personnes de 25 à 29 ans et finalement vendredi, cette possibilité sera offerte à toute la population âgée de 18 ans et plus.

La direction régionale de la santé invite d'ailleurs les gens faisant partie des groupes prioritaires à réserver dès maintenant leur plage horaire de rendez-vous pour être vaccinés le plus rapidement possible.

À ce jour, 237 810 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, pour un total de 229 821 personnes ayant reçu une première dose de vaccin, ce qui constitue 44 % de la population de la région.

Avec près de 25 000 rendez-vous déjà planifiés cette semaine dans les cliniques de vaccination de masse, ce sera près de la moitié de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui aura reçu au moins une dose de vaccin lundi prochain.

Administration des deuxièmes doses

Depuis le 12 avril dernier, 7 989 deuxièmes doses ont été administrées. La vaccination dans les CHSLD a d’ailleurs pu être terminée le vendredi 7 mai dernier alors que 2 042 résidents ont reçu leur seconde dose du vaccin contre la COVID-19.

L’administration des deuxièmes doses se poursuivra cette semaine dans les 60 ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF) de la région pour se terminer dans la semaine du 24 mai.

Les résidences privées pour aînés (RPA) suivront ensuite dans cette même semaine.

Couverture vaccinale (en date du 9 mai):

70 ans et plus : 91,5 %

60-69 ans : 83,8 %

55-59 ans : 56,4 %

40-49 ans : 32,4 %

30-39 ans : 18,9 %

18-29 ans : 13,9 %

En terminant, le CIUSSS rappelle aux gens qui ne peuvent se présenter à leur rendez-vous d'annuler celui-ci au moins 24 heures à l'avance. Il est très facile de le faire, soit dans Clic Santé ou encore en utilisant le lien au bas du courriel de confirmation reçu lors de votre prise de rendez-vous. En annulant votre rendez-vous 24 heures à l'avance, cela permet de rendre la plage horaire de nouveau disponible, de vacciner une autre personne et surtout, cela évite toute perte de dose de vaccin.