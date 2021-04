56 000$ pour lutter contre le cancer grâce aux recettes des Grands Chefs de la Mauricie

56 000$ ont été remis dernièrement à la Société canadienne du cancer par un petit groupe de bénévoles de la région de la Mauricie.

Cette réussite a été rendu possible grâce à la publication d’un livre de recettes mettant en vedette des personnalités d’affaires de la région, ainsi que des chefs de renom.

« Chaque année, le Gala des Grands Chefs se tient au profit de la Société canadienne du cancer. L’événement rassemble et accueille des centaines de personnalités d’affaires de la région et contribue financièrement de façon importante à cette cause. En 2020, en raison de la pandémie, il a dû être mis sur pause. Il n’était pas question pour nous de ne rien faire pour la cause! On a donc décidé d’amener le Gala des Grands Chefs directement dans vos cuisines par la publication d’un livre de recettes. Nous sommes plus que fiers du résultat final! Ce sont 56 000$ qui ont été remis à la cause », souligne Cassy Bernier, coprésidente d’honneur de l’édition 2020 du Gala des Grands Chefs de la Société canadienne du cancer, et l’une des instigatrices du projet du livre de recettes.

Outre Me Cassy Bernier, notaire chez Leblanc Martin Bernier – KSA avocats, cette édition spéciale du Gala des Grands Chefs a été rendue possible grâce à Jean-Philippe Martin, coprésident d’honneur de l’édition 2020, et copropriétaire du Complexe Laviolette, ainsi que Marie-Christine Vézina, directrice générale de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières et coordonnatrice principale du projet.

Collaboration

Ils ont également pu compter sur la collaboration de donateurs, de partenaires ainsi que de nombreuses personnalités d’affaires de la région. Cinq chefs, trois distilleries, deux vignobles et onze microbrasseries de la Mauricie ont participé au projet en proposant des accords harmonieux et originaux aux plats proposés par nos personnalités d’affaires.

« La vente des livres a débuté un peu avant la période des Fêtes. Tous ont trouvé preneurs très rapidement. Il ne nous en reste que quelques copies, qui sont vendues directement par les trois instigateurs du projet. Nous sommes très fiers de ce don à la Société canadienne du cancer, car nous connaissons tous des gens ayant été atteints par cette maladie », mentionne Jean-Philippe Martin, également coprésident d’honneur de l’édition 2020 du Gala des Grands Chefs.

Les instigateurs de ce projet ne croient pas créer une deuxième édition.

« Nous encourageons toutefois la population mauricienne à donner aux organismes venant en aide aux personnes vulnérables, car ils sont eux aussi, très touchés par la pandémie. Il ne faut pas les oublier », conclut Cassy Bernier.