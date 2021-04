Richard Blouin et Chantal Melancon honorés pour leur implication bénévole

Le conseil municipal de Shawinigan a honoré hier soir deux citoyens par l’entremise de « Mentions du maire ».

Ces mentions sont remises à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan.

Comme la séance se tenait à huis clos, les citoyens honorés recevront leur certificat par courrier.

Voici le texte de présentation du maire :

C’est avec grand plaisir que le conseil décerne une mention du maire dans la catégorie « Anniversaire et commémoration ».

Je félicite Chantal Mélançon et Richard Blouin, un couple dans la vie, mais également des bénévoles très dévoués et aux multiples talents. On les reconnaît à la fois pour leur implication exceptionnelle dans la culture, à l’Union musicale, que dans le sport, à l’Association de baseball mineur de Shawinigan.

Après plus de 20 ans comme bénévoles pour le baseball mineur, tant du côté administratif que du côté terrain, Chantal et Richard se retirent et nous tenions à souligner ce merveilleux parcours.

Merci pour votre temps et pour votre précieuse contribution à la communauté de Shawinigan!