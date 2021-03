Un restaurateur recherché pour la Marina de Grand-Mère

La Cité de l’énergie, au nom de l’organisme en création pour la gestion du site du parc des papetiers, lance un appel de propositions pour qu’une concession alimentaire s’installe dans le bâtiment de la capitainerie de la Marina de Grand-Mère.

« Un entrepreneur en restauration prêt à offrir un concept distinct pour le site de la marina est présentement recherché », indique Sandie Letendre, directrice générale à la Cité de l’énergie.

« Le site a énormément de potentiel. C’est une destination de choix pour les plaisanciers, les touristes et les citoyens. L’entrepreneur choisi jouera un important rôle dans l’expérience unique des visiteurs. »

Le futur restaurateur opérera son commerce dans la capitainerie d’une marina offrant 99 places à quai.

Il s’agit d’un endroit exceptionnel dans le quartier historique des Anglais, bordé par la rivière Saint-Maurice et voisin de la Maison de la culture Francis-Brisson. Un parc riverain, avec promenade et piste cyclable, complète l’aménagement de ce site qui se veut un lieu de rassemblement et de détente unique.

Toute demande d’information et de visites doit être acheminée par courriel à [email protected]

Les offres de proposition doivent être reçues au plus tard le 15 mai 2021.