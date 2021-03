La Ville de Shawinigan invite les propriétaires de chien à faire preuve de civisme.

Avec le retour du beau temps, il est plus que nécessaire que chacun s’assure de ramasser les besoins de son animal (et qu’il s’en départisse de façon hygiénique) et que l’animal soit tenu en laisse dans les endroits publics.

D’autres spécifications sont mentionnées dans le Règlement général SH-1, titre 8, notamment :

- Il est important de garder votre animal (chien et chat) sur votre terrain pour éviter qu’il erre dans la ville;

- Votre animal doit être enregistré et porter une licence de la SPA Mauricie.

Par ailleurs, un nouveau règlement provincial est en vigueur sur l’encadrement des chiens. Effectif depuis le 3 mars 2020, soit depuis un an, le règlement prévoit notamment que les chiens de 20 kg et plus doivent porter un harnais ou un licou en tout temps dans les lieux publics, sauf dans une aire d’exercice canin.

Pour avoir plus d’information à ce sujet, consultez le site de la SPA Mauricie : www.spamauricie.com.

Toute infraction au règlement est passible d’une contravention allant de 250 $ à 500 $.

N’hésitez pas à joindre la SPA Mauricie si vous avez des questions : 819 376-0806 ou [email protected]