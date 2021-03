Ottawa recevra un million de doses par semaine entre le 22 mars et le 10 mai

Au cours de son point de presse d’aujourd’hui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a confirmé que 3,8 millions de doses de vaccins ont été livrées au pays à ce jour. Des millions d’autres sont attendues au cours des prochains mois et le fédéral garde le cap: la majorité de la population sera vaccinée d’ici la fin septembre.

Au cours de son allocution, M. Trudeau a indiqué qu’un nouveau calendrier de livraison des vaccins Pfizer s’appliquera dans les prochaines semaines. « Entre le 22 mars et le 10 mai, nous recevrons 1 million de doses pour les provinces et territoires seulement tous les sept jours. Cela va faire une grande différence et nous permettra de respecter notre engagement, soit d’avoir vacciné tous les citoyens du pays qui le veulent d’ici la fin septembre », a-t-il précisé.

Près de 4 millions de doses

Dès les premières secondes de son allocution, M. Trudeau a rappelé que la journée d’hier, le 11 mars, marquait le premier anniversaire de la pandémie au Canada. « Au cours de ces derniers mois, les citoyens du pays ont fait preuve de courage, en plus d’être forts et d’avoir gardé espoir. La pandémie durera encore un bon moment, mais la bonne nouvelle, c’est que 3,8 millions de doses de vaccins ont été livrées au Canada dans les derniers mois. Plusieurs autres millions sont attendues d’ici la fin mars et en avril aussi. La vaccination pourra s’accélérer », a-t-il soutenu.

Il a précisé qu’un exercice de coordination de livraison des vaccins a été tenu plus tôt cette semaine avec différentes instances. L’objectif de cette démarche était de s’assurer d’être prêts pour la phase d’accélération de livraison des vaccins qui devrait se tenir en avril prochain.

Rencontre des premiers ministres

M. Trudeau a aussi abordé la 28e rencontre des premiers ministres depuis le début de la crise à laquelle il a participé hier. « Nous avons eu une pensée pour les familles endeuillées qui ont perdu un proche pendant la dernière année. Nous continuerons d’être là pour tous les Canadiens aussi longtemps que nécessaire. La collaboration entre les provinces est toujours excellente. »

Plus de 20 000 décès au Canada à ce jour

De son côté, l'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Dre. Theresa Tam a fait le point sur la situation à ce jour. Voici les principales statistiques divulguées: