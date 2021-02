3 nouveaux médecins de famille se joignent à l'équipe de la Clinique de santé M

La Clinique de santé M de Trois-Rivières vient d’accueillir trois nouveaux médecins de famille dans son équipe.

Cette nouveauté permettra d’épauler les infirmières cliniciennes, les infirmières praticiennes spécialisées (IPSPL) ainsi que la Dre Noémie Laferté, afin de répondre à la demande croissante de la plus grande clinique médicale privée de la région de la Mauricie.

« Depuis 4 ans, la Clinique M s’est imposée non seulement comme une ressource de dépannage pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour obtenir des soins rapidement, mais également comme un synonyme d’excellence dans la prise en charge des patients. Nous accueillons à Trois-Rivières des patients de partout au Québec qui préfèrent se déplacer dans notre belle ville pour recevoir des soins, plutôt que de consulter dans leur région. Actuellement, c’est plus de 18 000 personnes qui utilisent nos services. Nous sommes devenus une destination pour obtenir des soins médicaux accessibles, abordables et rapides », indique M. Marchand.

L’arrivée des nouveaux médecins permettra d’élargir les services disponibles, mais surtout de continuer à offrir des rendez-vous avec un médecin de famille en 24 heures.

Les nouveaux médecins pratiquent dans la région depuis de nombreuses années. Ils ont été charmés par le fonctionnement de la Clinique M qui met les patients et leur famille au cœur de ses priorités.

« Nous refusions des patients depuis presque deux ans. Les délais pour une prise en charge et pour certains services étaient d’environ deux mois. Nous avons d’ailleurs beaucoup de succès avec notre plateforme de santé virtuelle, Accès M, qui permet aux entreprises et à la population du Québec de recevoir des soins de santé dans le confort de leur foyer. Les nouveaux médecins permettront de diminuer les délais d’attente dans nos normes d’excellence. La Clinique M est ouverte à tous. Nous sommes en mesure d’accueillir des nouveaux membres dès maintenant », informe M. Marchand.

Les docteurs Jean-Philippe Cohen-Bacry, Lysianne Hamel et Christian Carlo sont les trois médecins qui viennent d’intégrer l’équipe de la Clinique M.