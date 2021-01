Me Simon Côté-L’Écuyer se joint à l’équipe de Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats

La nouvelle année commence avec une nouveauté pour le cabinet trifluvien Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats.

Depuis le début du mois, l’équipe peut compter sur Me Simon Côté-L’Écuyer, un avocat déjà bien établi dans la région, afin d’offrir une gamme de services complémentaires à sa clientèle.

« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe de Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats. Je travaillais pour mon propre bureau depuis quelques années quand j’ai fait la connaissance de Me Cassy Bernier et de Me Éric Martin. Nous avons les mêmes valeurs, dont notamment celle d’accompagner les entreprises de la région à travers les différentes étapes de leur développement et de leur assurer présence et expertise. C’est pour cette raison que j’ai décidé de me joindre à l’équipe et de débuter la nouvelle année en unissant nos forces », explique Me Simon Côté-L’Écuyer.

Avocat spécialisé en droit des affaires ainsi qu’en litige civil et commercial, Me Côté-L’Écuyer travaille au bénéfice des entreprises depuis maintenant huit ans, d’abord comme conseiller aux entreprises et en gestion de projets chez Desjardins, puis pour le compte d’Hydro-Québec.

C’est finalement en 2017 qu’il ouvre son propre bureau à Trois-Rivières, L’Écuyer légal, dans le but de participer activement au développement économique de la Mauricie.

Expertise

« Notre équipe avait le désir de poursuivre sa croissance et nous souhaitions compléter notre offre de services avec l’arrivée d’un avocat spécialisé en litige, qui reprendra du même coup la gestion du département de droit corporatif. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur son expertise, tout en nous permettant également d’offrir un plus vaste éventail de services juridiques à notre clientèle », souligne pour sa part Me Cassy Bernier.

Les clients de Me Côté-L’Écuyer pourront dès maintenant compter sur la force de l’équipe de Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats.

« Mon expertise en droit des affaires et en litige civil et commercial vient s’ajouter aux différentes expertises de chacun des membres de l’équipe. Pour sa part, ma clientèle peut maintenant bénéficier de toute une gamme de services et de ressources expérimentées, tant pour ce qui est du notariat, du droit immobilier, etc. Elle peut dès maintenant compter sur la force d’une équipe », conclut Me Côté-L’Écuyer.