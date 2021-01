Nicolet prépare son 350e en lançant un appel de projets

En plus des grands évènements qu’elle prépare déjà pour 2022, la Ville de Nicolet donne le coup d’envoi à la préparation des festivités entourant son 350e anniversaire en lançant un appel de projets pour bonifier sa programmation avec une enveloppe totalisant 75 000 $.

Le but est de soutenir les initiatives locales afin d’encourager le développement de projets liés aux festivités du 350e anniversaire de fondation et ainsi permettre aux organismes, entreprises et citoyen(ne)s de s’approprier et d’adhérer aux festivités.

« Nous souhaitons grandement que nos organismes, entreprises et artistes prennent part à la fête. Grâce à leur engagement et leur expertise, ils contribuent à rendre notre ville dynamique, vivante et fière. C’est pourquoi l’appel de projets qui a été élaboré par la Ville a pour objectif d’encourager leurs initiatives, en lien avec les orientations du 350e anniversaire. Nous voulons notamment favoriser des jumelages qui ne seraient pas nécessairement naturels. Les différents comités travaillent actuellement, avec l’aide de la chargée de projet, à l’élaboration de ce que seront les fêtes du 350e. Ce qui est certain, c’est que nous aurons plus que jamais besoin de nous rassembler et de nous divertir ensemble », souligne la mairesse, Geneviève Dubois.

Les citoyens sont invités à marquer cet évènement important en proposant des activités et évènements qui se dérouleront entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et qui contribueront au rayonnement de leur municipalité.

Rencontres d'information

Deux rencontres d’information auront lieu, de façon virtuelle, pour ceux et celles désirant en savoir plus sur cet appel de projets. Une première rencontre est prévue le mercredi 27 janvier à 18 h 30 et une autre le jeudi 28 janvier à 9 h.

Vous devez vous inscrire, par courriel, auprès de Sonia Goulet-Lacasse, chargée de projet 350e, afin d’avoir le lien de participation, à l’adresse courriel suivante : [email protected]

Les organismes qui souhaitent participer peuvent communiquer avec Sonia Goulet-Lacasse afin de recevoir le document d’appel de projets et le formulaire de demande d’aide financière à remplir.

Les projets doivent être soumis d’ici le 15 avril 2021, pour le premier tour. Le comité de sélection procédera par la suite à leur évaluation en fonction des critères d’admissibilité précisés dans la documentation.

Pour plus de renseignements, les organismes sont invités à communiquer avec Sonia Goulet-Lacasse, chargée de projet 350e à [email protected] ou au 819 293-3666.