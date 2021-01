Trois étudiants de l’UQTR remportent une bourse d’excellence

Trois étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Caroline Desruisseaux, Simon Dufour et Ian Mercier, ont remporté chacun une bourse d’excellence dans le cadre du concours 2020-2021 du Programme de soutien à la recherche de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Les trois lauréats, qui sont inscrits au programme d’études québécoises, étudient à la maîtrise ou au doctorat. Ils mèneront des recherches dans les fonds d’archives et les collections patrimoniales de BAnQ.

Caroline Desruisseaux, de Sherbrooke, a obtenu une bourse de doctorat de 12 500 $ pour son projet « Les conflits environnementaux au Québec (1970-2014) – Représentations, identités et pouvoirs ». Caroline est aussi enseignante en histoire au Cégep de Sherbrooke.

Ian Mercier a obtenu une bourse de doctorat de 12 500 $ pour son projet « La propriété en conflit – Justice et droit du logement à Montréal (1945-1985) ». Ian est originaire de Trois-Rivières. Il demeure maintenant à Montréal.

Simon Dufour, de Trois-Rivières, a, quant à lui, reçu une bourse de maîtrise de 9 500 $ pour son projet « Régulation sociale et déviance ordinaire à Trois-Rivières, 1920-1950 – Le traitement en justice de la petite criminalité ». Il est aussi assistant de recherche au Centre interuniversitaire en études québécoises à l’UQTR. Il est originaire de Gatineau.

« Je m’intéresse à quatre conflits environnementaux : le développement hydroélectrique, la gestion forestière, l’exploitation uranifère et la protection du caribou, souligne Caroline Desruisseaux. Les archives de BAnQ vont m’être précieuses. Je vais avoir recours à plusieurs fonds, notamment ceux du ministère de l’Environnement depuis les années 1970. Je vais aussi observer quelques fonds privés, comme ceux de l'ex-premier ministre Robert Bourassa et de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. Je compte créer une base de données complète à partir de ces collections et en faire l’analyse. »

« Mon but, c’est de mieux comprendre l’évolution de la gestion de l’ordre social à Trois-Rivières, ajoute de son côté Simon Dufour. Je vais donc analyser l’histoire de la petite criminalité, le processus judiciaire et les peines qui étaient attribuées à l’époque aux gens qui étaient jugés comme déviants et problématiques. Il faut savoir que Trois-Rivières connaissait alors plusieurs bouleversements importants, comme la crise économique et des problèmes de logement. Je vais consulter, entre autres, les documents du fonds d’archives de la Cour de magistrat, qui sont disponibles au centre BAnQ Trois-Rivières. Ce tribunal devait traiter, au quotidien, la majorité des crimes en société, comme l’ivresse, la prostitution et les infractions aux règlements municipaux. »

« Mon projet se concentre sur les conflits judiciaires reliés au logement, termine Ian Mercier. L’objectif est de mieux comprendre les rapports sociaux, économiques et juridiques qui ont structuré le marché locatif de Montréal entre 1945 et 1980. Je vais donc travailler avec les archives judiciaires de BAnQ Vieux-Montréal, notamment le fond de la Cour supérieure et celui de la Régie du logement. »