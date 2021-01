L'offre de service de la bibliothèque de la Ville de Nicolet bonifiée

L'offre de service à la bibliothèque H.-N.-Biron de la Ville de Nicolet se voit bonifiée. En effet, cette dernière sera maintenant ouverte le lundi, de 13 h 30 à 18 h 30. De cette façon, notamment, les élèves et étudiants qui n'ont pas accès à Internet pourront suivre leurs cours à distance 5 après-midis par semaine.

Pour respecter la volonté de Québec de rendre accessibles les bibliothèques municipales, Nicolet annonce le maintien du service de prêt pour l'ensemble de la population (sans accès aux rayons) et l'accès aux bureaux de travail et à des postes informatiques pour les élèves et étudiants sur présentation de leur carte étudiante (avec distanciation physique entre les usagers).

« Je suis très heureuse de mentionner que nous allons bonifier l'offre de service à la bibliothèque en ajoutant une toute nouvelle plage horaire le lundi jusqu'au 8 février et ce à coût nul parce que nous allons réaffecter temporairement certains employés d'autres bâtiments à ce service qui reste ouvert », souligne la mairesse Geneviève Dubois.

L'accès à la bibliothèque se fera par le côté du bâtiment par la rue Saint-Philippe. Aussi, la bibliothèque H.-N.-Biron a dû modifier son horaire de façon à pouvoir respecter le couvre-feu qui entrera en vigueur ce week-end. Voici l'horaire jusqu'au 8 février :

Lundi au vendredi : 13 h 30 à 18 h 30

Samedi : 10 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h

Fermeture de l'hôtel de ville

Pour respecter la demande du premier ministre à propos du télétravail obligatoire, Nicolet annonce la fermeture de l'hôtel de ville jusqu'au 8 février prochain. Les services aux citoyens seront toujours possibles sur les heures d'ouverture en semaine par téléphone par courriel, mais l'accès au bâtiment ne sera pas possible pendant cette période.

L'administration municipale annonce également la fermeture, au public, de l'aréna Pierre-Provencher et du Centre sportif de l'ENPQ (piscine et gymnase) pendant cette même période.

Activités extérieures

Pour ce qui est des activités extérieures, les Nicolétaines et Nicolétains continueront d'avoir accès à la passerelle, au quai, à la piste cyclable, pistes de ski de fond, aux sentiers de raquette, aux anneaux de glace et éventuellement à la patinoire extérieure voisine de l'aréna. Notons cependant que ces activités peuvent uniquement se faire de façon individuelle ou en bulles familiales (même résidence) en respectant la capacité des installations.