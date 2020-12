Quincailleries: un mot d'ordre sur les produits « essentiels »

Faute d'obtenir du gouvernement du Québec des précisions quant à ce qu’il entend par « biens essentiels », la direction de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) vient de proposer à ses membres une liste de ce qui peut composer ces « outils et matériaux » qui pourront être vendus ou pas durant la période de restrictions commerciales qui prendra effet dès le 25 décembre jusqu'au 11 janvier.

« Nous nous sommes battus au printemps pour être reconnus comme commerces essentiels et l’État nous a permis d’opérer sans contraintes. Je crois qu’on s’est bien acquittés de cette responsabilité et que nous avons contribué au bien-être de la population confinée. Mais voilà que maintenant, il nous faut choisir les produits à vendre avec comme seul guide le mot ESSENTIEL ». indique Richard Darveau, président et chef de la direction dans une infolettre publiée sur le site Web de l'organisme.

Il conseille aux membres d’agir avec le bon sens que commande la situation et recommande aux quincailliers d’agir avec discernement et prudence pour éviter les plaintes et ne pas concurrencer de manière déloyale tous ces commerces forcés, eux, de rester fermés.

« En gros, le mot réparation devrait vous donner le feu vert alors que le mot décoration devrait, lui, vous allumer un feu rouge », précise-t-il. Il établit aussi les principes qui devraient guider les commerçants:

- Tout ce qui sert à maintenir ou à améliorer la sécurité des habitants de la maison devrait aussi être considéré comme essentiel. Ce qui comprend entre autres l’éclairage, les systèmes d’électricité et de plomberie, mais également la sécurisation des accès à l’extérieur, donc pelles, déglaçants, etc., sans oublier les systèmes d’alarme, extincteurs et détecteurs de tout acabit, avec les piles et batteries qui peuvent les alimenter.

- Ce qui touche au confort en cet hiver débutant ne devrait pas non plus faire l’objet d’hésitations. On pense ici au besoin d’isoler correctement son logis, de le chauffer, de l’aérer.

- Les produits et accessoires qui préservent l’intégrité du bâtiment, ce qui inclut les ouvertures (portes et fenêtres) et la toiture devraient pouvoir être vendus, selon nous, sans problème.

- Ce qui permet à une maisonnée d’être bien entretenue, donc produits de lavage, de nettoyage, etc. ainsi que les accessoires pour leur application peuvent être sans doute considérés comme essentiels.

« Beaucoup de membres s’interrogent sur l’à-propos de proposer ou non de la peinture. Pour notre part, nous avons de la difficulté à imaginer que dans ce contexte de contrôle critique de la pandémie et de l’achalandage en magasin, des centres de rénovation pourraient offrir de mélanger de la peinture et obtenir des conseils déco. Vendre de la peinture en tablette et déjà brassée à un client qui a dû faire des travaux, c’est une chose. Fabriquer un produit personnalisé, c’est non », poursuit Richard Darveau dans son infolettre.

Alors que l'on retrouve souvent des équipements de loisir dans les quincailleries, le président de l’AQMAT demande à ses membres d’éviter ces transactions alors que les magasins de sport et de plein air, eux, n’ont pas le droit d’ouvrir leurs portes.

« On parle ici de quelques semaines à lever le pied alors que nous avons connu tant de mois d’activités intenses, cela me semble raisonnable comme demande », d'expliquer M. Darveau.

L'association a diffusé à ses membres la liste que le gouvernement du Manitoba à fait parvenir à ses quincailliers pour servir de lignes directrices.

De son côté, même s'il ne fait pas partie de cet organisme, le groupe Canac s'est aussi inspiré de cette liste manitobaine et de l'orientation donnée par l'AQMAT pour informer ses détaillants de la marche à suivre, a fait savoir à EnBeauce.com le directeur marketing, Patrick Delisle.

Des instructions, des affiches et des photos montrant comment condamner des sections du plancher pour restreindre l'accès aux clients ont été envoyées aux quincailliers de cette bannière pour qu'ils se soumettent aux règles durant les deux semaines de restrictions.

« Nous allons respecter les consignes gouvernementales mais nous n'allons pas non plus jouer à la police », a fait remarquer le porte-parole.

Lignes directrices du gouvernement du Manitoba (diffusée par l'AQMAT à ses membres)

Produits ménagers en papier

INCLUS: Papier hygiénique, mouchoirs de papier et essuie-tout.

Produits d’entretien ménager

INCLUS: Détergent à lessive, assouplisseur, détergent à vaisselle, eau de Javel, produits de nettoyage, chiffons et brosses, vadrouilles et balais, aspirateurs et assainisseurs d’air.

Produits pour la sécurité et la protection du domicile

INCLUS: Détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone, bois de chauffage, lampes de poche, briquets et bougies de secours, radiateurs électriques portatifs et extincteurs.

Piles et ampoules

INCLUS: Piles et ampoules.

Équipement de protection individuelle/vêtements de protection pour utilisation en milieu de travail

INCLUS: Masques, respirateurs, gants, lunettes de sécurité, bottes ou chaussures de sécurité ou de combat, combinaisons et tabliers de protection, casques de protection, vêtements réfléchissants, uniformes médicaux et tenues de bloc opératoire

EXCLUS: Uniformes de travail non protecteurs et lunettes de soleil

Grands appareils électroménagers

INCLUS: Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, fours grille-pain, lave-vaisselles, machines à laver, sécheuses et climatiseurs.

EXCLUS: Cafetières, bouilloires électriques, grille-pains, mélangeurs, batteurs sur socle, robots culinaires, mijoteuses et autocuiseurs.

Fournitures de chasse, de pêche et de piégeage

INCLUS: Appareils sonar et GPS, armes à feu et munitions, cannes et moulinets, jumelles, télémètres, arbalètes, appâts, gilets de sauvetage, couteaux et matériel d’affûtage

EXCLUS: Vêtements non protecteurs, chaussures, barbecues portatifs et réchauds de camping (peuvent être considérés comme de petits appareils électroménagers), lits de camp, foyers pour feu de camp et sacs à dos.

Outils et quincaillerie

INCLUS: Petits et grands outils électriques, clés, tournevis, marteaux, rubans à mesurer, vis, clous, poignées de porte, charnières, niveaux et articles similaires.

Matériaux, pièces et composantes servant à l’entretien, à la réparation ou à la construction de systèmes résidentiels ou commerciaux

INCLUS: Systèmes de plomberie, d’électricité, d’éclairage, de chauffage, de climatisation ou de ventilation tels que les génératrices. Bois, propane ou sources de chaleur similaires. Matériaux utilisés pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, y compris les matériaux de finition intérieure (revêtements de sol, dispositifs d’éclairage, peinture, moquette, etc.).

EXCLUS: Articles décoratifs tels que les stores et les rideaux.*

Produits liés à l’entretien des propriétés

INCLUS: Articles décoratifs tels que les stores et les rideaux.*

EXCLUS: Végétaux, produits de jardinage et décorations de jardin.

Fournitures scolaires

INCLUS: Crayons, stylos, craies de cire, marqueurs, surligneurs, calculatrices, papier, carnets de notes, classeurs, bâtons de colle, chemises, taille-crayons et papier graphique.

EXCLUS: Sacs à lunch, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portables, encre en poudre, cartouches d’encre, imprimantes, ordinateurs et autres produits électroniques grand public.

Articles saisonniers

INCLUS: Décorations des fêtes intérieures et extérieures, arbres de Noël, couronnes, poinsettias, papier d’emballage, sacscadeaux, papier de soie, étiquettes, boucles, cartes de voeux et articles religieux saisonniers tels que les ménorahs et les bougies.

EXCLUS: Jouets, vêtements, autres articles traditionnellement échangés comme cadeaux ou équipements sportifs saisonniers tels que les patins de hockey, les skis, les toboggans ou les raquettes à neige

* On aura remarqué une contradiction entre deux éléments dans cette liste concernant les articles décoratifs tels que les stores et les rideaux,